Başkentteki şiddetli yağışlar
ANKARA (AA) – Ankara Büyükşehir Belediyesince, kentte etkili olan şiddetli yağışlarda can ve mal kaybını önlemek amacıyla Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) oluşturuldu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan ve tüm belediye birim yöneticilerinin görevlendirildiği AKOM, olası su taşkınlarına karşı hızlı ve etkin müdahale, kurtarma ve temizlik çalışmaları için ekiplerin koordinasyonunu sağlayarak 7/24 esasıyla ihbarları değerlendiriyor.
AKOM tarafından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen anlık bilgiler doğrultusunda önlemler alınarak, ekiplerin olası olaylara hızla müdahalesi sağlanıyor. Bu doğrultuda, son 3 günde 310 su baskınına müdahale edilirken 271 adreste de hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.
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