Başkentteki yangında 3 kişi dumandan etkilendi
ANKARA (AA) – Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Karabük Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evde yaşayan M.Ü. iddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkardı.
Dumanın apartmana yayılması sonucu bina sakinleri, binayı terk ederken zor anlar yaşadı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinlerinden C.Y, M.Y. ve yangının çıktığı dairedeki M.Ü. dumandan etkilendi.
Söndürme ve kurtarma çalışması yürüten itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Sağlık ekipleri de dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale etti.
Öte yandan, yangını şizofreni hastası olduğu öne sürülen M.Ü'nün bilinçli olarak çıkardığı ve dumandan etkilenmemek için maske taktığı iddia edildi.
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