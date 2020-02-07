Başkent'ten kısa kısa

ANKARA (AA) – Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünce koronavirüs ile ilgili bilgilendirme semineri düzenlendi.

Mustafa Cankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen seminerde katılımcılar, virüsün belirtileri, alınması gereken önlemler gibi konularda bilgilendirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Kerem Zeki Fikret, ilçede bir tesiste çalışan 50 civarında Çinli'nin yılbaşından önce ülkelerine gittiklerini, henüz Beypazarı'na dönmediklerini söyledi.

– "Maarif Davamız ve Nurettin Topçu" söyleşisi

Beypazarı ilçesinde Kaymakamlığın desteği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Beypazarı Eğitimde Yenilik ve Kalitenin Arttırılması Projesi (BEYKAP) bünyesinde yürütülen "Okur-yazar buluşmaları projesi" kapsamında "Maarif Davamız ve Nurettin Topçu" söyleşisi gerçekleştirildi.

Rehberlik Araştırma Merkezi salonunda düzenlenen söyleşiye Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Taner Atmaca konuşmacı olarak katıldı.



Atmaca, eğitim ve eğitimcilerin mesuliyeti, toplumun beklentileri gibi konularda bilgi verdi.

Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından Kaymakam Temel Ayca, Atmaca'ya plaket verdi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Şube Müdürü Rahmi Çalışkan ile okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

– Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne Alper Çimen atandı

Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne atanan orman yüksek mühendisi Çimen, görevine başladı.

Çimen, 2018 yılı Temmuz ayında atandığı Kırıkkale Orman İşletme Müdürlüğü görevini yürütüyordu.

– Başkan Acar öğrencilerle bir araya geldi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi ve TOKİ Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi öğrencileriyle buluştu.

Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ile Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celal Yılmaz ve öğrencilerle bir araya geldi.

Acar, öğrencilere çok çalışıp başarılı olmalarını tavsiye ederek, "Ülkemize, şehrimize hizmet edeceğiz. Sadece kendimiz için değil, tüm mazlumlar ve insanlar için yapmamız gereken işler var. İdeallerinizin hep büyük olması lazım. Çünkü siz imam hatip liselisiniz. Herkesin güvendiği, kendisinden emin olduğu örnek şahsiyetler olup insanlığa faydalı olmalısınız." dedi.

-Kızılcahamam'da "Sıfır Atık Sokağı" açıldı

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Sıfır Atık Projesi'nde pilot ilçe olan Kızılcahamam Kazım Karabekir İlkokulu'nda geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla Sıfır Atık Sokağı açıldı.



Kaymakam Can Aksoy, açılış töreninde yaptığı konuşmada, belediyelerin görevinin sadece çöp toplamak olmadığını, toplanan çöpü geri dönüştürmenin de görevleri arasında bulunduğunu dile getirerek, "Bu çerçevede göreve geldiği günden bugüne kadar Belediye Başkanımız Süleyman Acar başkanımızı çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarıların devamını dilerim." dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot ilçe olduklarını, çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Sıfır Atık Projesi'ni önemsediklerini vurgulayan Acar, en çok miktarda geri dönüştürülebilir atığı projeye kazandıran Kazım Karabekir İlkokulu'nda Sıfır Atık Sokağı düzenlemesi yaparak açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Sıfır Atık Sokağı'nın açılışı yapıldı.

Programa okul müdürü Hüseyin Sümer de katıldı.

– Gölbaşı'nda "sigaranın zararları" semineri düzenlendi

Gölbaşı Belediyesince, Dünya Sigara Bırakma Günü dolayısıyla farkındalık oluşturulması amacıyla "sigaranın zararları" konulu eğitim semineri gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğünün iş birliğinde Belediye Meclis Salonu'nda Dr. Umut Ünver tarafından verilen seminerde, sigaranın zararları ve buna bağlı olabilecek hastalıklar hakkında sunum yapıldı.

Seminerde, sigara bağımlılığı, nikotin bağımlılık döngüsü, nikotin yoksunluğu, sigara neler yapar, sigaranın içeriğinde bulunan zehirli maddeler, sigaranın tetiklediği hastalıklar, pasif içicilik, sigarayı bırakmak için yapılması gerekenler anlatıldı.



Seminere Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Tanriverdi, MHP Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi Özer Polat, belediye birim müdürleri ile belediye çalışanları katıldı.

