Başkentten kısa kısa
ANKARA (AA) – Pursaklar Belediyesinin Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü pastacılık ve işaret dili kurslarına katılanlara sertifikaları verildi.
Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'ndeki kursları başarıyla tamamlayan kursiyerler, bakanlık onaylı sertifikalarını aldı.
Sertifika almanın heyecanını yaşayan kursiyerler, "Belediyemizin sunmuş olduğu imkanlardan faydalanarak yeni meslekler ediniyoruz. Burada öğrendiklerimiz hayatımıza artı değer kazandırıyor. Bizlere bu imkanı sağlayan Pursaklar Belediyesine teşekkür ediyoruz." ifadesini kulandı.
– Yenimahalle'de yardımcı yüzme antrenörü yetiştirme kursu
Yenimahalle Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu Eğitim Kurulu tarafından gerçekleştirilen birinci kademe yardımcı yüzme antrenörü yetiştirme kursuna ev sahipliği yapıyor.
Eğitimlerin sabah bölümünde yüzme dersi alan adaylar, öğleden sonra teknik ve taktik eğitimden geçerek hem su içi hem de derslik eğitimlerini görüyor.
12 gün sürecek eğitim programı süresince kursiyerler can kurtarma ve ilk yardım, teknik ve taktik, sporda yönetim ve organizasyon, genel antrenman bilgisi, spor anatomisi, beslenme, sporcu sağlığı, spor psikolojisi, beceri öğrenimi gibi konularda eğitim alacak.
-
Coğrafi işaretli Çubuk turşusu ATO'da kuruldu
-
Karaman'ın Ulu Camisi yüzyıllardır ayakta
-
InnoPark'ta teknoloji ve tasarım “ürüne” dönüşüyor
-
ESTA’nın inşa ettiği havalimanının açılışını Putin'in yapması bekleniyor
-
Sodexo online yemek sipariş dönemini başlatıyor
-
Başkentten kısa kısa
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.