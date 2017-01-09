Başkent'ten Türkmenlere un yardımı yapıldı

ANKARA (AA) – Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde yürütülen yardım kampanyası çerçevesinde toplanan bir tır un, Iraklı Türkmenlere gönderildi.

Şereflikoçhisar İmam Hatip Lisesi Mezunları Mensupları ve Sevenleri Derneğince geçen yıl başlatılan yardım kampanyasında son olarak yaklaşık 26 ton ağırlığındaki 520 çuval un toplandı. Bir tıra yüklenen un çuvalları, ilçedeki Sultan Aleaddin Camisi önünden dernek mensupları ve hayırseverlerce Iraklı Türkmenlere ulaştırılmak üzere bölgeye yollandı.

Tırdaki unun, Irak’tan gelip Cilvegözü Sınır Kapısı’nın Suriye tarafındaki kampa yerleştirilen Türkmenlere ulaştırılacağı belirtildi.

Derneğin Genel Sekreteri Niyazi Düger, yardım tırının hareketi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, “Şereflikoçhisarlı hemşehrilerimizin büyük yardım ve ilgileriyle bölgeye 8. yardım tırını yolladık. Un dolu son tırı, Irak’ta yaşanan savaştan kaçarak Cilvegözü Sınır Kapısı yakınına kadar gelen Türkmen soydaşlarımıza gönderdik.” dedi.

Şereflikoçhisar’dan geçen yıl 7 tır dolusu unu Suriye’deki Haleplilere gönderdiklerini anlatan Düger, yardım kampanyasının sürdüğünü söyledi.