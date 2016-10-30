Basketbol antrenöründen sahada evlenme teklifi

1 aydır birlikte olduğu Bolu Belediyespor’da Halkla İlişkiler Sorumlusu kız arkadaşı Rana Koçak’a sürpriz evlenme teklifi aranje etmek isteyen Boluspor Muavin Antrenörü Ahmet Özbay, teknik heyet ve basketbolcular ile maç öncesinde anlaşarak Türkiye Erkekler Basketbol 2’nci Lig A Grubunda Adanaspor ile oynanacak maçın kazanılması durumunda sahanın ortasında evlenme teklifi etme kararı aldı.

Boluspor Basketbol takımı Adanaspor’u kendi sahasında 70-67 yenerken, Ahmet Özbey maç sırasında büyük coşku yaşadı. Maçın sona ermesinin ardından Özbey, kız arkadaşını sahaya davet etti. Basketbolcular ise formalarını değiştirerek üstünde Rana ve Ahmet yazar tişörtleriyle sahaya girdi. Büyük şaşırma yaşamış Rana Koçak’ın önünde diz çökerek evlenme teklif eden Ahmet Özbey, kız arkadaşının evlenme teklifini kabul etmesi sonrasında parmağına yüzüğü taktı. Taraftarlar ve basketbolcular çifti dakikalarca alkışladı.

Boluspor Basketbol takımı Yarımcı Antrenörü Ahmet Özbay, “Maçı kazanmasaydık böyle bir organizasyon yapamayacaktık. Her şeyi evvelden planladık. Önce takımıma çok teşekkür ediyorum. Dev adam diyoruz, hepsinin kocaman yürekleri var. Beni kırmadılar. Onlara teşekkür ediyorum. Teklifimi kabul ettiği için yaşam arkadaşıma da teşekkür ediyorum” diye konuştu.