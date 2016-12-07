Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Dragan Neskovic (Sırbistan), Milen Tsvetkov (Bulgaristan), Alija Ferevski (Makedonya)

Bellona AGÜ: Sinem Ataş, Wauters 8, Ayşegül Günay 10, Dubljevic 7, Gray 20, Tuğçe Canbaz 2, Gizem Sezer 4, Mazic 9, Wright 14

PEAC Pecs: Raksanyi 6, Licskai 16, Siksniute, Mandic 18, Furezs 6, Zele 12, Kuster 15

1. Periyot: 18-19

Devre: 41-42

3. Periyot: 54-57

KAYSERİ (AA) – Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu beşinci maçında Bellona AGÜ, Macaristan ekibi PEAC Pecs’i 74-73 yendi.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Bellona AGÜ ilk beş dakikayı 14-8 geride tamamladı. Daha sonra toparlanan ev sahibi takım farkı kapatsa da PEAC Pecs ikinci periyota 19-18 önde girdi.

İki ekibin de zaman zaman bir birine üstünlük kurduğu ikinci çeyrek 42-41 sona erdi. Üçüncü çeyrekte de rakibine üstünlük kuran Macar ekibi maçın final bölümüne 3 sayı farkla 57-54 üstün geçti.

Taraftarının desteğiyle son çeyrekte etkili oynayan Bellona AGÜ karşılaşmayı 74-73 kazandı.

Müsabakanın en skorer oyuncusu 20 sayıyla Bellona AGÜ’den Gray oldu.

Bu galibiyetle Bellona AGÜ gruptaki beşinci maçını da kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.