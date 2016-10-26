Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Florin Grigoras (Romanya), Sivetlana Stoyanova (Bulgaristan), Aluja Ferevski (Makedonya)

Bellona AGÜ: Wauters 6, Dila Aşkın 9, Ayşegül Günay 10, Tuğçe Canbaz 2, Sanders 15, Gizem Sezer 2, Mazic 2, Wright 19

Pinkk Pecsi 424: Whiteside 7, Nikolett 2, Kovalcsik 2, Santa 7, Szabo 4, Bozoki 2, Rujak 17, Martonosi 2, Markovic 4

1. Periyot: 14-12

Devre: 33-24

3. Periyot: 46-38

KAYSERİ (AA) – Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Bellona AGÜ, Macaristan ekibi Pinkk Pecsi 424’ü 65-47 yendi.

İki takımın iyi savunma yaparak başladığı maçta ilk 5 dakika 5-5 eşitlikle geçilirken, periyot da ev sahibi ekibin 14-12 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrekte taraftarının desteğiyle rakip üzerindeki baskısını artıran ev sahibi takım Ayşegül Günay ve Sanders’in etkili oyunuyla devreye 33-24 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında hücumda zorlanan Bellona AGÜ, daha sonra toparlanarak rakibin farkı kapatmasına izin vermedi. Kayseri temsilcisi, maçın final bölümüne 46-38 üstün geçti.

Maçın son periyotunda hücumda ve savunmada çok etkili olan Bellona AGÜ, karşılaşmayı 18 sayı farkla 65-47 kazandı.

Müsabakanın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Bellona AGÜ’den Wright oldu.