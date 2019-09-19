Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası
KAYSERİ (AA) – Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası'nın şampiyonu İzmit Belediyespor oldu.
Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 17-19 Eylül'de gerçekleştirilen Erciyes Kupası'nda, 4 Süper Lig takımı mücadele etti.
Turnuva sonunda tüm maçlarını kazanan İzmit Belediyespor şampiyon oldu. Turnuvayı 2 galibiyetle tamamlayan Çukurova Basketbol ikinci olurken, ev sahibi Bellona Kayseri Basketbol üçüncü, Adana Basketbol ise dördüncü sırada yer aldı.
Müsabakalar sonunda turnuvaya katılım sağlayan takımlara Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Aydın Şerbetçioğlu ve Bellona Kayseri Basketbol Kulübü Başkanı Ömer Yağmur tarafından plaket verildi.
-
Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası
-
Kayserili hayırseverlerden Suriyelilere yardım tırı
-
“Yüzde 14'lük zamma maruz kalmamız kabul edilebilir değil”
-
Ayaş'ta KOSGEB sertifikası heyecanı
-
19 Eylül Gaziler Günü
-
Emine Erdoğan'dan KTO standına ziyaret
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:“YEMEDİĞİM BİR ETİ BAŞKASINA YEDİRMEM”Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bakanlık tarafından Avrupa’dan ithal edilen etin helal olmadığı yönündeki tartışmalara, “Ben yemediğim bir eti başkasına yedirmem” diye cevap verdi. “Bizim […]
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.