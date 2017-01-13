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Basketbol: TKBL Federasyon Kupası

13 Ocak 2017 Cuma, 22:10

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BURSA (AA) – Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) Federasyon Kupası’nın final maçında, OGM Orman Gençlik, Çankaya Üniversitesi’ni 69-43 yenerek kupanın sahibi oldu.

TOFAŞ Spor Salonu’da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 40-21 önde tamamlayan OGM Orman Gençlik, ikinci yarıda da gösterdiği iyi performansla maçtan 69-43 galip ayrıldı.

OGM Orman Gençlik bu skorla, federasyon kupasını şampiyon tamamladı.

Ankara temsilcinde, Aisha Muhammed 13 sayıyla galibiyette önemli rol oynarken, Çankaya Üniversitesi’nde İlknur Dumlu 11 sayı kaydetti.

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