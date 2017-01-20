Basketbol ve Badminton da il birincileri

KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir’de, okullar arası basketbol ve badminton müsabakalarında il birincileri belli oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aşıkpaşa Spor Salonunda yapılan okullar arası Basketbol Genç Erkekler, Yıldızlar ve Küçük Erkek ve Kızlar kategorilerinde il birincileri müsabakaları tamamlandı.

Genç Erkekler’de Ahi Evran Anadolu Lisesi birinci, Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi ikinci ve Sıddık Demir Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Yıldız Erkeklerde Cacabey Ortaokulu birinciliği, Cumhuriyet Ortaokulu ikinciliği ve Bil Ortaokulu üçüncülüğü elde etti.

Küçük Erkeklerde Kırşehir Ortaokulu birinciliği, Cacabey Ortaokulu ikinciliği ve Bil Ortaokullu üçüncülüğü kazanırken, Küçük Kızlarda Cacabey Ortaokulu birinci, Prof.Dr. Erol Güngör Ortaokulu ikinci ve Cumhuriyet Ortaokulu üçüncü oldu.

– Badminton müsabakaları

Aşıkpaşa spor salonunda da Genç Erkekler ve Genç Kızlar Badminton İl birinciliği müsabakaları yapıldı.

Genç Erkeklerde Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi üçüncü ve Ahi Evran Anadolu Lisesi Dördüncü oldu.

Genç Kızlarda Aşıkpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinciliği, Fatma Muzaffer Mermer Tekniki ve Meslek Lisesi ikinciliği, Hacı Fatma Erdemir Anadolu Lisesi üçüncülüğü ve Mucur Şeyh Edebalı Anadolu Lisesi dördüncülüğü elde etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü İdris Şahin, Okul Sporları İl Temsilcisi Ali İhsan Çelik dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.