Başlık parası derdine sosyal medyada çare arıyorlar

NİĞDE (AA) – BETÜL ABBAK – Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde devam eden başlık parası uygulaması, evlilik çağına gelen gençler ile ailelerinin tepkisini çekiyor.

Keçikalesi beldesinde çoğunluğu hurdacılık yapan gençler, sevdikleri kızlarla evlenip mutlu bir yuva kurma hayallerini gerçekleştirmek için başlık parası uygulamasıyla mücadele ediyor.

Yaz aylarında yapmak istedikleri düğün için şimdiden başlık parası biriktirebilmenin telaşını yaşayan gençler, başlık parası derdinden kurtulmak için sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor.

Geçen yıl 19 bin lira ile 30 bin lira arasında değişen başlık parası, bu yıl beldede 34 bin liraya kadar yükseliyor.

Kız tarafının talep ettiği başlık parasını temin etmekte güçlük çeken gençler, çareyi belde halkından sözü geçen kişileri aracı yaparak başlık parasını düşürmekte buluyor.

– “Kız anası, kız babası, kalksın başlık parası”

Belde halkının gündeminden düşmeyen başlık parası sorunu, damat adaylarının sosyal medyadaki paylaşımlarında da dile getiriliyor.

Belde gençlerinin sosyal medyadaki “hadi bekarlar iyisiniz yine başlık 33 bin lira olmuş”, “kız anası, kız babası, kalksın başlık parası”, “acıyın bize amcalar paramız yoooook”, “kızlar bizim hakkımız söke söke alırız” ve “Keçikalesi Kasabası Dayanışma ve Kalkınma Derneği’nden başlık parasını kaldırmasını istiyoruz” gibi paylaşımları dikkat çekiyor.

Sosyal medya kanalıyla sorunlarını dile getirmeye çalışan gençlerden 19 yaşındaki Hüseyin Hocaoğlu, başlık parası biriktirmek için okuyamadıklarını, çalışmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Hocaoğlu, sosyal medya üzerinden arkadaşlarıyla dertleştiklerini belirterek, “Kimi, başlık parası 50 bine kadar yükselecek, kimi de düşsün diyor. En azından çevre köyler gibi sadece süt parası alınsın. 3 bin-5 bin lira süt parası vermeye razıyız. Kız babalarına çağrımız olsun, biz derdimizi artık sosyal medyada döküyoruz. Derdimize bir çare bulunsun.” diye konuştu.

– Kızlarının kıymetli olması için başlık parası istiyorlar

Belde sakinlerden 69 yaşındaki Şammaz Eraslan da uzun yıllardır başlık parası uygulamasının sürdüğünü söyledi.

Yaklaşık 50 yıl önce eşinin ailesine şu anki değeriyle 22 bin lira başlık parası ödediğini anlatan Eraslan, 2’si kız 8 çocuğunu evlendirdiğini, bu sene başlık parasının 30 bin lirayı aştığını ifade etti.

Başlık parasının kaldırılmasını istediklerini vurgulayan Eraslan, “Bekar gençlerimiz çok. Askerliğini yapmış gelmiş, evlenemiyor, para yok. Kaçırınca daha pahalıya mal oluyor. Kız babası kızıyor benim çocuğumu kaçırmışsın, kızımın değeri 50 bin liraydı diyor.” dedi.

Mustafa Öztürk de 18 yıl önce eşiyle kaçarak evlendiğini hatırlatarak “Şimdi kaçarak evlenenler yaklaşık 40 bin lira veriyor. Gençler daha önceden erken evleniyordu, şimdi 25-30 yaşına kadar başlık parası nedeniyle beklemek zorunda kalıyorlar. Kız babaları, erkek tarafının ‘sen bana kızını bedava verdin, para bile vermedim’ dememesi için ve kızlarının kıymetli olması için daha fazla para istiyor.” ifadelerini kullandı.

Güngör Bıyık da 6 çocuğundan dördünü parasızlıktan evlendiremediğini dile getirerek, “Eski belediye başkanımız da şimdiki belediye başkanımız da kaldırılması için uğraştı ama büyükler buna karşı çıkıyor. Belki Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ilgilenirse ancak başlık parası kalkar.” dedi.

Aşır Arı ise bekar 2 oğlu ve bir kızının olduğunu, başlık parası nedeniyle oğullarını evlendiremediğini, oğulları için başlık parası istenmemesi durumunda kızı için de başlık parası talep etmeyeceğini belirtti.

– Başlık parasının kalkması için çalışmalar sürüyor

Keçikalesi Dayanışma ve Kalkınma Derneği Başkanı Sadullah Arı ise başlık parası konusunun derneğin de gündeminde yer aldığını belirtti.

Toplantılarda vatandaşlarla da konuyu görüştüklerini ifade eden Arı, şunları kaydetti:

“Gelin bu başlık parasını kaldıralım, bu aykırı bir şey, dinen de haram. Çocuklarımızı para karşılığı satmak ayıp diyoruz ama dinlemiyorlar. ‘Benden para alıyorlar, ben de alırım’ diyorlar. Bu yüzden kalkması biraz zor gibi görünüyor. Şehir dışında yaşayan Keçikalelilerin çoğu başlık parası almıyor. Bunun kaldırılması için dernek üyelerimizle uğraşıyoruz.”