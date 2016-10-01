Başörtüsü mağduru öğretmene iadeiitibar

KIRIKKALE (AA) – FATİH GÖKMEN – 28 Şubat sürecinde başörtüsü nedeniyle mesleğinden ihraç edilen ve 14 yıl sonra yeniden öğrencilerine kavuşan fizik öğretmeni Selma Nezir, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından okul müdürlüğüne getirildi.

Nezir, FETÖ’nün darbe girişimi soruşturması kapsamında el konulduktan sonra kız imam hatip lisesine dönüştürülen ve 15 Temmuz gecesi şehit olan özel harekat polisi Alparslan Yazıcı’nın isminin verildiği okula müdür oldu.

Nezir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat sürecinde birçok arkadaşı gibi kendisinin de bir mağduriyet yaşadığını ve başörtüsü sorunu nedeniyle 2000 yılında görevden alındığını söyledi.

O dönemde başörtüsüyle çalıştığı için çeşitli cezalar verildiğini ve sonunda da görevden el çektirildiğini anlatan Nezir, şöyle konuştu:

“Bu şekilde uzun bir süreç geçti. 2 yıl önce yine bize hak verildi ve Beşir Atalay Anadolu İmam Hatip Lisesinde tekrar göreve başladım, öğrencilerime kavuştum. Bu süreç bizim için bir imtihan dönemiydi ve zor bir dönemdi. Ne yazık ki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da çok farklı bir sürece girdik. Bu süreçte de okul müdürlüğü görevi verildi. Ancak şu anda omzumda daha ağır yükleri hissediyorum. 28 Şubat sürecinde yaşadıklarım sanki kişiseldi ama şimdi birçok öğrencinin, milletin ve 15 Temmuz’da şehit olanların sorumluluğunu hissediyorum. İnşallah onları utandırmayız. Aldığım görev iadeiitibar şeklinde oldu. İnşallah biz de bu iadeiitibara layık bir şekilde görevimizi başarırız.”

Nezir, 28 Şubat darbesinde görevinden alınmasının, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da böyle bir göreve getirilmesinin bir imtihan olduğunu dile getirerek, bu fırsata layık olmak için elinden gelen gayreti göstereceğini vurguladı.

Müdürü olduğu okulun FETÖ’nün darbe girişimi soruşturması kapsamında el konulduktan sonra kız imam hatip lisesine dönüştürüldüğünü aktaran Nezir, bunun da çok enteresan bir şey olduğunu anlattı.

Nezir, okulda milletine faydalı çok güzel evlatlar yetiştirmek istediğini sözlerine ekledi.