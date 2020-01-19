Başpınar Millet Bahçesi için çalışmalar başladı
ANKARA (AA) – Altındağ Belediyesince Ankara'ya kazandırılacak Başpınar Millet Bahçesi, 50 dönüm arazi üzerine kurulacak.
Altındağ Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, içinde bulunduracağı seyir terası ile Ankara'yı kuşbakışı izleme imkanı sunacak millet bahçesi için ilk kazma vuruldu.
Proje için çok sayıda gecekondu yıkılarak Başkente yeni bir yeşil alan kazandırılacak.
Başpınar Mahallesi'nde hayata geçirilecek millet bahçesi, spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, geniş piknik alanları, seyir terası, mescid ve kafeterya gibi bölümleriyle her yaşa hitap edecek.
– "Verdiğimiz bir sözü daha yerine getireceğiz"
Çalışmaları yerinde inceleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Başpınar Millet Bahçesi ile Ankara'ya yeni bir cazibe merkezi kazandıracaklarını belirtti.
Tamamlandığında yeşil dokusu ile Altındağ'a ve Ankara'ya değer katacak bir projeyi hayata geçirdiklerini aktaran Balcı, "Altındağlı hemşehrilerimize seçim döneminde birçok proje sözü vermiştik. O sözlerden biri de Başpınar Mahallesi'ne inşa edilecek millet bahçesiydi. Kısa süre önce çalışmalarına başladığımız dev yeşil alan projesini tamamlayarak hemşehrilerimize verdiğimiz bir sözü daha yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
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Başpınar Millet Bahçesi için çalışmalar başladı
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