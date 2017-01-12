Başsavcı İrcal'dan “Adalet ve Demokrasi” söyleşisi

SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Prof. Dr. Necati Erşen Sosyal Bilimler Lisesinin düzenlediği “Adalet ve Demokrasi” konulu söyleşide konuştu.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başsavcı İrcal okul konferans salonunda düzenlenen seminerde yaptığı konuşmada, adaletin, demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu söyledi.

Öğrencilere adalet ve demokrasi konularında merak ettikleri hususlarda çeşitli bilgiler veren İrcal, “Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Millet olarak zor bir dönemden geçmemize rağmen vatanımıza ve milletimize kastetmeye çalışan şer güçlere karşı tek yürek olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik.

Bu nedenle siz gelecek nesillerinde vatanını ve milletini seven genç bireyler olarak en iyi makam ve mevkilere gelerek vatanımıza ve insanlığa hayırlı birer birey olarak yetişerek bu millete hizmet etmenizi istiyoruz.” dedi.

İrcal, söyleşi sonrasında öğrencilerin sorularını cevapladı.

Söyleşiye Cumhuriyet Savcıları Bayram Murat Vanlı ile Mustafa Yıldız da konuk olarak katıldı.

Söyleşinin sonunda Okul Müdürü Bilal Tan konuklara çiçek verdi.