Başsavcı Tezcan, Kariyer Günlerinin konuğu oldu

Uluslararası Mevlana Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen programda Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, “Adalet ve Hukuk” konusunda öğrencilere veri ve deneyimlerini aktardı. 56 ülkeden gelen 346 öğrenciye hitap eden Başsavcı Tezcan, savcılık ve hakimlik mesleği ile Türk Yargı Sistemi ve işleyişi hakkında bilgiler verdikten daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Öğrencilere dağıtılmış tavsiyelerde de bulunan Başsavcı Tezcan, “Okulunuzda iyilik, paylaşma, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışmanın olduğunu görmekteyim. Sizlerle bir arada bulunmak, aynı havayı teneffüs etmek bizlere kardeş olduğumuzu, aynı kaynaktan beslendiğimizi bir defa daha hatırlattı, kendimize güvenimizi arttırdı” dedi.

Program sonunda mektep hakkında data veren Müdür Başyardımcısı Cuma Okyay, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı göre bağışlanan 30 adet bilgisayar ile oluşturdukları bilgisayar odasında öğrencilerin hem ödevlerini yapma hem de internet üzerinden aileleri ile görüşerek arzu giderme imkanı bulduklarını ifade ederek katkılarından nedeniyle Başsavcı Tezcan’a teşekkür etti.