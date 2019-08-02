Başsavcı Uğurlu'ya hayırlı olsun ziyaretleri
SİVAS (AA) – Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'yu makamında ziyaret ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, ziyaretlerinden dolayı Kaya'ya teşekkür ederek, güçlü medeniyetlere ev sahipliği yapan, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde önemli yere sahip Sivas'ta görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.
Başsavcı Uğurlu'yu ayrıca Cem Vakfı Başkanı Ünal Karataş, TÜDEMSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Şener, SGK İl Müdürü Kadir Boztepe ve SGK İl Müdür Yardımcısı Ahmet Kale de ziyaret etti.
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