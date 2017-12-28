Batan gemide, ismi geçiyordu eşi rahatsızlanınca kurtulmuş
1 Kasım’da Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda “Bilal Bal” isimli kargo gemisi Şile açıklarında battı. Gemide 10 kişilik mürettebatın olduğu söylenmişti. 10 kişinin yer aldığı isim listesinde geminin makine yağcısı Sabri Yıldırım’ın ismi de geçiyordu. 1 çocuk babası 27 yaşındaki Yıldırım şuan 8,5 aylık hamile eşinin rahatsızlığından dolayı gemi batmadan 1 gün önce Elazığ’a dönmek için izne ayrılmıştı. Elazığ’a bilet bulamayan Yıldırım, izne ayrıldığı geceyi pansiyonda geçirdi. Yıldırım sabah uyandığında haberlerde geminin battığını ve kayıp listesinde kendi ismini gördü. Telefonda hamile eşi ile konuşan Yıldırım, iyi olduğunu söyledi. Eşi ise yakınlarının kendisini başsağlığı için aradığını dile getirdi.
Eşi Seren Yıldırım’ın olay gerçekleşmeden bir rüya gördüğünü belirten makine yağcısı Sabri Yıldırım, “Eşim gördüğü rüyadan dolayı çok korkmuştu. Eşim, ‘Ben bir rüya gördüm. Sen dalgalarla boğuşuyordun. Senin yardım isteme seslerin duydum’ dedi. Ben eşime iyi olduğumu söyledim. 31 Kasım tarihinde eşim beni aradı ve rahatsız olduğunu söyledi. Kayınvalidem de aradı ve bana bir an önce gelmemi eşimin yanında olmamı dile getirdi. Bir taraftan da çalışmaya mecburdum. Bir tane oğlum var ve eşim hamile. Ekmek parası için gitmiştim. Durumu gemidekilere ilettim. Onlar da anlayışla karşıladılar ve ailemin yanına gitmemi söylediler” dedi.
“Herkes benim öldüğümü düşünmüş”
Olaydan bir gün önce hamile eşinin yanına gelmek için gemiden izin aldığını dile getiren Yıldırım, ”Elazığ’a dönmek için bilet aradım. Bilet bulamadım. Bilet bulamadığım için gemiye geri dönmeyi düşündüm. Gemidekiler 1 gün pansiyonda kal ve Elazığ’a git dediler. O gece demir alınacaktı. O gece pansiyonda kaldım ve sabah haberlerde olayı gördüm. Telefonumda herkes arıyordu. Bende şok oldum. Televizyonda kayıplarda benim ismim de geçiyordu. Çok korktum ve o ara eşim aradı. Eşime başsağlığı için arayanlar olmuş. Herkes benim öldüğümü düşünmüş. Seferde beni men etmedikleri için benim de ismim geçmiş. Keşke bunlar yaşanmasaydı. İş arkadaşlarımın cansız bedenleriyle karşılaşmak beni derinden sarstı. Şoke oldum. Hayatımda ölüm ve yaşam arasındaki en ince çizgiyi gördüm” ifadelerini kullandı.
“Eşimin arkadaşları bana başsağlığı dilediler”
Eşinin batan gemide çalıştığını aktaran Seren Yıldırım, “Ben eşimle ilgili rüya gördüm. Rüyamda geminin denizin içinde sallandığını gördüm ve bağırış seslerini duydum. Rüyamda gemi batıyordu ve uyandım. Eşimi aradım ve nasıl olduğunu sordum. O da iyi olduğunu söyledi. Gemi batmadan 1 gün öncesinde hamileliğimden dolayı rahatsızlandım. Eşimi aradım ve yanıma gelmesini istedim. Eşim de o gün gemiden indi. Eşim gemiden indikten sonraki gün sabaha karşı geminin battığını öğrendim. Eşimin ismi de o gemide geçiyordu. Eşim gemide inmedi diye çok korktum. Eşimi tekrardan aradım. Eşimin gemide olmadığını öğrendim. O ara eşimin arkadaşları beni aradı. Bana başsağlığı dilediler. Ben onlara eşimin hayatta olduğunu söyledim” şeklinde konuştu.
Yunus Özhanlı
-
Özel harekattan nefes kesen tatbikat
-
ABD’nin vize kararının ardından Türkiye’den açıklama!
-
Öğrenciler oyuncak silahlarını çöpe attı
-
ABDyle vize krizi çözüldü
-
Maaş ödeyemeyen belediye yılbaşı eğlencelerini iptal etti
-
Mektuplu davete validen pastalı sürpriz
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
02
Otomobil çalıp parkta çekirdek yerken yakalanan şüpheliler tutuklandıDurum, 22 Mayıs Pazar günü saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mevlana Müzesi karşı meydana geldi.
-
03
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
04
ÇUMRA İLÇE JANDARMANIN TİTİZLİĞİ İLE KISA SÜREDE ZANLILAR YAKALANDIKonya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Konya’nın Çumra ilçesinde yanmış otomobilde erkek cesedi bulunmasıyla ilgili 2 kişi tutuklandı. Alibeyhüyüğü Mahallesi’nde yanmış otomobilde ceset bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, aracın Nebahat Ulukavak’a ait olduğunu belirledi. Cesedin ise kadının, bir gündür kendisinden haber alınamayan oğlu Emre Ulukavak’a (27) ait olduğu […]
-
05
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.