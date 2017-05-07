Batan Rus gemisindeki mühimmatlar sahile vurdu
Edinilen bilgiye takriben, Karaboğaz sahilinde balık tutan vatandaşlar kıyıya vurmuş 2 sandık görünce jandarma ekiplerine haber verdi.
07 Mayıs 2017 Pazar, 00:35
Edinilen bilgiye takriben, Karaboğaz sahilinde balık tutan vatandaşlar kıyıya vurmuş 2 sandık görünce jandarma ekiplerine haber verdi. Sahile gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede sandıkların içinde 7 adet havan mühimmatı, 15 santim uzunluğunda 10 santim çapında iki adet silindirik mühimmat kutusu bulunduğunu belirledi.
İstanbul’un Kilyos açıklarında geçen hafta batan Rus gemisine ait olduğu tahmin edilen cephane, incelenmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Murat Hazer