Batı Akdeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji 4. Alan Müdürlüğü Alan Varsayım ve Dikkat Merkezi, Antalya, Burdur ve Isparta illerine bu gece ve yarın için adaleli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, “Bu gece saatlerinden itibaren Antalya çevreleri ile Isparta’nın güney ve Burdur’un doğu ilçelerinde görülecek yağışların, kaslı ve yer yer çok kuvvetli metrekareye 21 ile 75 kilogram sağanak ve gök şamatalı sağanak şeklinde olması beklenmektedir. Adaleli yağıştan dolayı meydana gelebilecek su baskını, su baskını, yıldırım, yerel batmış yağışı, yağış hemencecik kuvvetli rüzgar, girdap, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı itinalı ve özenli olunmalıdır” denildi.