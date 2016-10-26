Batık Airbus A300 Kuşadası turizminin yeni ilgi noktası

Kuşadası, yaz aylarında bir yanlamasına denizin, kumun, güneşin zevk almak isteyen tatilcilere konut sahipliği yaparken son dönemde de yaz sezonu dışında da dünyanın en büyük batık uçağı sayesinde dalış severlerin ilgisini çekiyor. Dünyanın en büyük batık uçağı olan Airbus A300’ü su aşağı keşfetmek müsade Kuşadası’na gelen Alman turist Uve Olaf, “ Dalış yerine getirmek için binlerce kilometre uzak geldim, fazla memnunum. Almanya’ya döndüğümde arkadaşlarıma anlatacağım fazla şey var. 4 defa batık uçağa dalış yaptım. Deniz altında batık uçağın etrafında canlılar beni cezp ediyor. Uçaktan dışarı baktığımda da balıklar bana el sallıyor. Mükemmel neşe saçan “ dedi. Alman turist Uve Olaf’a dalış sırasında eşlik yapan Active Blue dalış okulu eğitmeni Emin Gökçen, uçağın batırılması ile manâlı bir iş yapıldığını belirterek, “ Bunu korumamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Dalış turizmi kayda değer bir ivme kazandı ve bilhassa turistler büyük alaka gösteriyor “ diye konuştu.

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu ise haziran ayında uçağın batırılmasının gerisinde Kuşadası’nda dalış turizminde önemli anlamda hareketlilik yaşandığını söyledi.Uçak batırıldıktan sonra uçağın çevresindeki balık çeşitliliğinde de çoğaltma olduğuna dikkati çeken Tağmaç Saraçoğlu, “ Uçak batırıldıktan daha sonra balık çeşitlerinde gözle görülür artışlar oldu. bununla beraber Kuşadası’na gelen yerli ve tanıdık olmayan dalıcı sayısında önemli bir çoğaltma oldu. Dalış turizmi fena dışarı giden turizm sezonuna kayda değer bir canlılık getirdi. Batık projesinin bir diğer hedefi de balık popülasyonunun gelişmesiydi. Bu büyüme gözle görülür şekilde sağlandı. Üniversiteden gelen uzmanlar bu konuda araştırmalar ve tespitler yapıyor. Balık popülasyonundaki çoğalma bu çalışmada da net şekilde anlaşılıyor “ dedi.

Galibiyet Hacısalihoğlu