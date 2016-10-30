Battalgazi Belediye Başkanı Gürkana bir ödül daha

Expo 2016 Antalya’da en iyi bahçeler ödüllendirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e, Milletlerarası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği(AIPH) göre altın madalyanın verildiği merasim, Expo Kongre Merkezinde yapıldı.

Ödül törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Milletlerarası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği(AIPH) Başkanı Bernard Oosterom, AIPH Genel Sekreteri ve Onursal Jüri Başkanı Tim Brıerclıffe, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ülke bahçelerinin yöneticileri ile fazla sayıda misafir katıldı.

Törende konuşan AIPH Genel Sekreteri ve Onursal Jüri Başkanı Tim Brıerclıffe, büyük bir iftihar duyduğunu belirterek, “Milyonlarca ziyaretçi, kültürünüzü, yiyeceklerinizi, insanlarınızı misafirperverliğini gördü. Bitki kültürünüzü gördü. Burada iki taraflı bir ruhla çalışıldı. Siyasetin farkların üstüne geçtiler. Expo’lar da yarışmalarda düzenleniyor. Bunlar şehirleri, bahçeleri ödüllendirmeyi içeriyor. Peyzaj, bakım ve diğer açılardan değerlendirme yapılıyor. Herkesin kazanması mümkün değil. Expo 2016 Antalya, AIPH Altın madalyasını sunuyoruz. Ödülü de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’e sunmak istiyoruz” diye konuştu.

Ödülünü alan Bakan Çelik, Bahçecilik Sergisi Ödül Törenine katılan herkesi selamlayarak, “Ilk Expo Birincil Heyecan” sloganıyla yola çıktıkları Expo 2016 Antalya’da 191 gün boyunca kültürleri bir araya getiren farklı etkinliklerle ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattıklarını kaydetti.

Ziyaretçi sayısının bir takım günlerde 70 binin üstüne çıktığını aktaran Bakan Çelik, “Expo 2016 Antalya’nın sona geldik. 54 ülkenin devlete ait katılımı ile gerçekleştirilen alanda bugün ödül günü. Iştirakçi ülkelerin iç ve dış mekanlarının yansı sıra 20 il ve ilçe, 14 kurum tarafından kurulan birbirinden hoş bahçeleri jüri üyeleri yoğun ve zorlu bir çalışmayla değerlendirdi. Ödüller bir bahçenin diğerine üstün olduğu anlamına gelmez. Türkiye’nin birincil Expo’suna katılarak Antalya’nın güzelliğine çekicilik katan, tüm bahçeler bizim gözümüzde tümü ödüle layıktır” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Expo 2016 Antalya’da en iyi bahçeler ödüllendirildi. EXPO 2016 Antalya Milletlerarası Bahçecilik Sergisi Ödül Töreni’nde, Battalgazi Belediyesi Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunması Milletlerarası Tarih Özel Ödülü’ne bedel görüldü. Gürkan’a ödülü, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kadar takdim edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, geçtiğimiz günlerde de Halk-Der tarafından ‘Yılın İlçe Belediye Başkanı’ seçilmişti.