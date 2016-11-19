Battaniyeye şükreden evsiz, iş istiyor

Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi’nde 56001 sokakta kapı ve pencereleri olmayan, büyük çoğunluğu yıkılmış bir binada yaşamaya başlayan 40 yaşındaki evsiz Zülfikar Gem, soğuk kış günlerinin gelmesiyle, çevredeki vatandaşların getirdiği battaniye ve yiyeceklerle yaşamaya çalışıyor.

Gem’e yardım eden semt sakinlerinden İsmail Kanay, Zülfikar Gem’i uzun süredir tanıdığını ve şehirsel mutasyon sebebiyle yıkılan evlerde konakladığını aktardı. Evsiz adamın, çevredekilerin yardımlarıyla geçindiğini anlatan Kanay, binayı ikâmetgâh tutan uyuşturucu bağımlısı ve torbacıların ısınmak için zaman zaman binadaki eşyaları yaktıklarını, buna önlem olmak için de duvara “Burada bir öksüz yatıyor. Bu eşyaları almayın, yakmayın” yazdıklarını açıklama etti.

Evsiz adamın bir bakımhaneye yerleştirilmesi için yetkililere çağrıda yer alan Kanay, “Biz, yalnızca polise haber verdik onlar da ilgilenmediler. Bu soğukta ben evde dayanamıyorum, o ise penceresiz bir yerde bu şekilde. İçler acısı” biçiminde konuştu.

Evsiz ve işsiz Zülfikar Gem ise kimsesi olmadığını belirterek, 15 senedir sokaklarda yaşadığını söyledi. Genellikle Denizli Mahallesi ve D400 karayolunda vakit geçirdiğini ve esnafın yardımlarıyla yaşadığını kaydeden Gem, bugüne değin hiç evlenmediğini ve sevdiği kadını derhal hatırlamadığını anlattı.

“Burası yıkılırsa uyuyacak yer bulamazsam ayvayı yeriz”

“Kimsem değil, siz varsınız işte” diyen Gem, halinden hoşnut olduğunu öne sürdü. Iş bulabilirse çalışabileceğini kaydeden Gem, “Keyfimiz uygun işte, ahali bakıyor. Allah ne verdiyse, sımsıcak. Ağabeylerim sünger, battaniye, döşek getirdi, onların üzerinde yatıyorum. Yemek Yemek yiyorum, akarsu içiyorum. Uyuyacak yerim var işte, Allah’tan daha ne ister insan? Çocuklar sağolsun kurtarıyorlar bizi. Burası da yıkılırsa kendime tekrar uyuyacak bir yer bulurum” şeklinde konuştu.

Nuri Pir – Umutcan İşledici