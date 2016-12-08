Batuhan Yaşar 15 Temmuz gecesini anlattı

TGRT Haber ve İHA Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Sheraton Otel ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 33. Ulusal Bilimi Kurultayı’na katıldı. Kurultay kapsamında düzenlenen İnternet, Yeni Medya ve Demokrasi konulu panelde konuşan Yaşar, “öyle bir çağa geldik ama, bilişim çağı, teknoloji çağı, çoğu beylik laflar ediliyor lakin 1990 yılıydı sanırım, o dönemin Sağlık Durumu Bakanı Şimşek Aktuna’ydı. Ben de afiyet muhabiriydim. Yaklaşık 15 günlük Türki Cumhuriyetler gezinse çıktık beraber. O süre çağrı cihazları vardı. Arardınız, ‘beni ara anne’ derdiniz, isim bırakırdınız veya 500 karakteri geçmeyecek şekilde not bırakırdınız. Biz Türki Cumhuriyetler gezisine çıktık ve 15 gün Tür5kiye ile ilişkimiz kesildi. Yani ne bir telefon açma ne bir haber alma; bırakın interneti falan hiçbir şekilde, Allah korusun bir yakınınızı kaybetseniz haberiniz olmayacak. Dönünce haberiniz olacak. Yeniden o dönemlerden 2016’lara geldik. Tekrar o dönemlerde siyasi partileri peşine düşüp takip eden arkadaşlar bilir, bende ANAP’ı peşine düşüp takip ediyordum. Önce rahmetli Özal ondan sonradan Mesut Yılmaz. Ne bilgisayar var ne diğer bir şey. Bakkallara veya ticarethanelere rica ederdik, ‘şu haberi telefonla yazdırabilir miyiz’ derdik. O arada otobüs kaçardı, bir başka şehre gidebilmek için birbirimizden destek isterdik. Daha Sonra faks cihazları, vasıta mobil cihazları çıktı. Bundan Böyle öyle bir hale geldik ki mailler bile bizi kesmez oldu” ifadelerini kullandı.

“REJİYİ ARADAN ÇIKARDIK”

15 Temmuz darbe girişimi gecesine ilişkin konuşan Yaşar, “O gece herkesin duruma göre değil de herkesin anlaşmışçasına, hiçbirimizin birbirinden haberi olmadan; bu nereye gider… Biz yayına girdiğimizde saat 11’e 10 vardı. öncelikle şöyle bir şey yaşandı; yayınların merkezsi İstanbul’dur, Ankara her zaman İstanbul’a destek olur fakat o akşam yayınların ekseni Ankara’ya kaydı. Herkes birbiriyle anlaşmışçasına, baştan itibaren çok net bir şekilde darbenin karşı durdu. O gün başka bir şey daha oldu. Rejiyi aradan çıkardık. Reji size cumhurbaşkanı bağlar, başbakanı bağlar konuşursunuz veya herhangi bir misafir olur. O gece bir taraftan komutanların telefonlarını arıyorsunuz, bir taraftan Cumhurbaşkanına ulaşmak için Cumhurbaşkanı Danışmanı Mustafa Varank’ı arıyorsunuz. O gün canlı yayına bağınız devam ediyor, sesleriniz de devam ediyor. Dolayısıyla o gece fazla garip bir geceydi. Bütün 11’e gelirken Türk silahlı Kuvvetlerinin korsan bildirisi yayınlandı. Darbeciler o gece TRT’nin dıştan olan öteki kanalları ya da internet medyasını unutmuşlardı. Ast ama dahası yarış olur hepimizin arasında, ilk kim bağlayacak, ilk kim konuşacak; birincil cumhurbaşkanını kim çıkaracak, başbakanı kim çıkaracak. Sevgili Varank ile konuştum dedi ancak; ‘ben yanında değilim, sayın cumhurbaşkanı Marmaris’te.’ Biliyorum Marmaris’te olduğunu zaten; bir tatile çıkmıştı. Yanına Hasan Doğan var. Hiç birimizi aklında facetime kopamamak yok. Başbakan ile yaptığımız gibi bir telefon bağlantısını hesaplamıştık” dedi.

“Idare Heyeti Başkanımı Mücahit Bey, ‘Fazla sert bir şekilde bu darbeye karşılık vereceğiz’ dedi”

Darbe girişiminin komuta zinciri çerçevesinde olmadığını, alttan gelen bir ayaklanma olduğunu öğrendikten sonra birçok önemli komutanı yayına bağlamayı düşündüklerini açıklayan Yaşar, şöyle devam etti:

“O arada da bağlı Ankara temsilcileri de genelde patronlarla dosdoğru iletişime geçerler. Mücahit Bey aradı. Fazla net bir şekilde darbe tam da kendisini hissettiriyor. Idare Heyeti Başkanımı Mücahit Bey, ‘Fazla sert bir şekilde bu darbeye karşılık vereceğiz’ dedi. Pek başladık yayına. Ben sonradan duydum, ‘Öleceksek bu gece ölelim’ demişim. Kameraman arkadaşım Aziz Turan bekliyor, ‘Kapıyı kilitledim, içeri girmeleri 10 dakika sürer’ diyor. Uçaklar alçak uçuş yapınca ben her şeyin normal gitmediğini anladım. Büroya gittiğimizde aslında bir darbe ile aleyhinde karşıya olduğumuzu ç.ok net bir şekilde anladık. ‘Bu dönemde 2016’nın dünyasında darbe olur mu ? Saçmalamayın’ diye konuşuyorduk daha önce bir baktık fiilen kanlı bir darbe ile aleyhinde karşıyayız. Kendi vatandaşını öldüren bir teşebbüsle, acımazsızca Meclis’ine ateş eden bir durumla aleyhinde karşıyayız.”

“4 YA DA 5 KİŞİYLE KONUŞTUM 3 ADAM BAŞINA 1 AY SONRA DARBECİLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMAKTAN, BYLOCK KULLANMAKTAN TUTUKLANDI”

Darbe girişimi günü TGRT’nin yayınına bağlanan 4 kişiden 3’nün darbecilerle işbirşlği yapmaktan tutuklandığını kaydeden Yaşar, “TGRT’nin binası var Kızılırmak Cadde’ta; tüm olaya etken oranın terası. Yukarı baktık ama her tarafa ateş açılıyor, terastan her şeyi görebiliyorsunuz. Genç kameraman arkadaşlarımızı yukarı çıkarttık. Çocuklar ayakta duramıyor, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşmışlar. Ayaklarının bağı çözüldü deriz ya, çıkartıyorsunuz çocuk yere çöküyor, bırakın çekim yapmayı. Bir taraftan F-16’lar ses hızını aşıyor, sonik patlamalar, bir taraftan süper kobralarla yapılan alev; Kızılay meydanına, Genelkurmay’ın önüne. Orada bir can pazarı yaşanıyor. Böyle bir ortamda yayına, ‘Öleceksek bu gece ölelim’ diye başladık. Cümbür Cemaat anlaşmışçasına, ‘bu darbe başarılı mı olur, başarısız mı olur’ hesaplarının hiçbirisi yapılmaksızın. Dehşet bir geceydi. Sabahleyin bir türlü almak bilmiyordu. Mehmet Tiren arkadaşım bana sordu ‘kaç tane F-16’mız var’ ben dedim ki 240 tane, 3 tanesine düşmüştü 237 tane var. Birbirimize de moral vermeye çalışıyoruz. Dedi ancak ‘merak etme havada yalnızca 7 tane f-16 var. 233 tane f-16 bu darbeye katılmıyor.’ Baştan stüdyoya girdik. Bir taraftan askerleri bağlıyoruz, bir taraftan özel kuvvetler komutanını bağlıyoruz. Galiba 4 ya da 5 kişiyle konuştum 3 adam başina 1 ay daha sonra darbecilerle işbirliği yapmaktan, ByLock kullanmaktan tutuklandı” diye konuştu.