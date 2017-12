Batuhan Yaşar: ‘Dolar savaşını Türkiye nasıl kazandı?’

Batuhan Yaşar’ın “Dolar savaşını Türkiye nasıl kazandı?” başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

“Operasyonun biri bitiyor diğeri başlıyor.. Türkiye ekonomik ve siyasi olarak hedefte..

Son 1 yılda Amerikan Dolarını 4 liranın üzerine atmak için kaç girişim oldu dersiniz?

Tam 3 kez..

Ailecek geldiler Türkiye’nin üzerine..

Hiçbirinde başaramadılar..

Dolara 4 TL’nin üzerini gösterebilselerdi psikolojik savaşın ilk aşamasını kazanmış olacaklardı..

Tüm hamleler ellerinde patladı..

Türkiye artık yere daha sağlam basıyor..

SON OLAY REZA ÜZERİNDEN

New York’taki dava çöktü.. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz.. Gerçekten çöktü..

Aynı Gezi, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’da olduğu gibi..

Bu FETÖ’cüler sadece kendilerini çok akıllı, karşısındakilerini ise çok saf sanıyor hâlâ..

O günler çoktan geride kaldı..

17-25 Aralık’ı New York’tan hortlatmak istediler ama olmadı..

Siyasi ve ekonomik planları yine çöktü..

Davanın başladığı ilk hafta ellerindeki bütün sahte argümanlarla saldırdılar..

Başlarda çok umutluydular..

Çünkü Türkiye’nin moralini bozmayı başarmışlardı..

Piyasayı korkuttular..

Halk Bankası hakkında sanki ‘en olumsuz karar verildi’ algısı oluşturdular..

Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi.. Aynı, Gezi, 17-25 Aralık, 15 Temmuz’da olduğu gibi..

Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de New York’tan gelen eş zamanlı hamleleri bir bir boşa çıkarttı..

-Halk Bankası üzerinden Türk ekonomisini,

-Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden de Türk siyasetini dizayn etme hedefleri yine çöktü..

MERKEZ’İN YENİ NESİL PARA MÜHENDİSLİĞİ

Türkiye neyi öğrendi biliyor musunuz? Hiç faizi arttırmadan elindeki enstrümanları faiz silahı gibi kullanmayı..

Son 6 aydır da Merkez Bankası bunları eş zamanlı olarak devreye alıyor..

Ekonomi yönetimi sözlü müdahalelerle “piyasa iletişimini” yeniden sağladı:

-Piyasa güvenini yeniden oluşturdular..

-Kuru aşağı çektiler, risk primini düşürdüler..

Kimse 14 Aralık’taki Para Politikası Kurulundan 100 baz puanlık faiz artışı filan beklemesin..

Piyasada bu olacakmış, faiz en azından 1 puan arttırılacakmış beklentisi oluşturuldu..

9,25’lik oran yukarı çekilmeyecek..

Merkez boş yere koridorla oynamak istemiyor..

Piyasaya bakıldığında taşlar yerine oturdu..

Faiz arttırmayı gerektirecek yeni bir durum yok..

Merkez belki GLP’yi (Geç Likidite Penceresi) kullanabilir..

Emin olun Reza Zarrab davasını kullanarak doları 4 TL’nin üzerine atabilselerdi hemen 5 TL’yi konuşmaya başlayacaklardı..

O yüzden de hem New York’taki dava hem de CHP Grubu üzerinden 2 hafta boyunca korku pompaladılar..

Şimdilerde piyasalar Reza davasını pembe dizi gibi seyretmeye başladı..

Halk Bankası için soruşturma dahi başlatamadılar, bankayı davaya dâhil edemediler..

FETÖ’cülerin moralleri bozuk..

Sosyal medya hesaplarına bakarsanız ne kadar dip yaptıklarını görebilirsiniz..

ZİRAAT BANKASI VE HAMLELERİ

Kamu Bankaları artık çok iyi yönetiliyor.. Yine ‘eskiden’ demek zorundayım:

Ne kadar kötü yönetilirdi kamu bankaları..

Zararın biri bin para..

Her gün ayrı bomba..

Şimdilerde durum çok farklı..

Profesyonel piyasa oyuncularına taş çıkartıyorlar..

Bir de Ziraat, Halk ve Vakıfbank ayrı telden çalardı..

Birbirlerine bel altı vuruşlar yaparlardı..

Şimdilerde “güzel millî işlere birlikte” imza atılıyor..

Piyasa yapıcısı gibi hareket ediyorlar..

Doların ateşi yükseldiğinde devreye giriyorlar..

Flexible hamlelerle piyasa dengesinin oluşmasını sağlıyorlar..

Silahları doğru şekilde kullanarak..

Türkiye kimsenin ekonomik operasyon sahası değil artık..

Kendi silahlarını nasıl kullanacağını çok iyi öğrendi..

Karşı hamlenin nasıl yapılacağını da..

Cevaplar hemen veriliyor..

Ziraat Bankası önderliğinde Kamu Bankalarının piyasadaki riskleri azaltıcı reflekslerle hareket ettiğine şahitlik ediyoruz..

Özellikle de dolar fiyatları konusunda..

TAÇLANDIRICI HAMLE NE?

Dünyada kim yüzde 11,1 büyüyebilmiş böyle bir ortamda Allah aşkına..

Kredi Garanti Fonu (KGF) ile dalga geçiyorlardı..

Yahu sabah yaptığınız ekonomi programlarında çıkın bari özür dileyin..

Çekler, senetler protesto olmuyor..

Karşılıksız çıkmıyor..

Peki biz bu 11,1’lik büyümeyi neden kılcal damarlarımıza kadar hissetmiyoruz?

1-New York’taki Zarrab davası üzerinden çekilmek istenen operasyon yüzünden..

2-Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Grubundan salı günleri yaydığı “Türkiye bitti, battı.. Büyük savaşta” söylemleri sebebiyle..

Şimdi yapılacak bir şey daha var..

Bu 11,1’i taçlandırmak..

Nasıl mı olacak bu iş?

Çok basit:

Sanayide çarklar bugünlerde çok hızlı dönüyor..

Ticaret rahatlardı.. Para dolaşmaya başladı..

Son bir hamle kaldı..

Sahayı yatırım yapılabilir hâle getirmek..

Nasıl mı?

Huzur pompalayarak..

Siz o zaman görün Türkiye’yi…”