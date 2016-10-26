Batuhan Yaşar: "Emre Uslu, Tuncay Opçin ve eski polis müdürlerinin ByLock operasyonu"

İhlas Haber Ajansı ve TGRT Haber Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesi’ndeki köşesinde “ByLock’un ayrıcalık sahibi ile niye görüşme yapıldı?”,”FETÖ’nün ele geçirilen delillerini kim değersizleştirmeye çalışıyor?”,”Röportaj üzerinden baskın ve savcılar korkutma mi edildi?”,”ByLock’un sahibinin kimlik bilgileri devletin elinde.. By Keynes yoksa”, “Dünyada ByLock gibi ikinci çift emniyet duvarlı haberleşme programı var mı?”, “Emre Yumuşak Başlı ve Tuncay Opçin seziş operasyonunun neresinde?” sorularına yanıt aradı.

Batuhan Yaşar’ın “Emre Uysal, Tuncay Opçin ve eski polis müdürlerinin ByLock operasyonu” başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

“Özgürlük gazetesinin pazartesi günkü manşeti şöyleydi:

“New York’ta bulduk konuştuk.. İşte herkesin aradığı ByLock..”

Haber, özel logo ve İsmail Saymaz imzasıyla yayınlandı.

Ne var canım bunda, diyebilirsiniz.

Gelin neler olduğuna beraber bakalım:

Hemencecik ilk bakışta yeni bir FETÖ operasyonu gibi görünüyor.. Bu harikulade atlatma haberi yapan İsmail Saymaz’ı tanımıyorum.. Anlatılanlara kadar eskiden ülkücü imiş. Sonradan solcu olmuş. Bunca yıldır daha sonra solcu olan hiçbir ülkücü duymadım, tanımadım.. Neyse konumuz bu yok.

İsmail Saymaz, FETÖ’nün şifreli mesajlaşma programı ByLock’un sahibiyle görüşme yapıyor.. ABD vatandaşı olduktan sonra David Keynes adını alan adama sorular filan soruyor işte.. o kadar ABD vatandaşı olan arkadaşım var fakat hiçbiri ismini değiştirmedi. Bu da fazla acayip. Ama ilginçlikler bununla da bitmiyor.

Böyle bir haber yapacaksın, olayın muhatabı ile yani Başbakanlık’la, Emniyet’le, MITOS’le konuşmayacaksın.

Bu Bay David Keynes’in böyle böyle iddiaları var.. Bu iddialara sizin bir cevabınız olacak mı, demeyeceksin…

İsmail Saymaz’ın yapmadığını biz yaptık. Ankara’daki güvenilir kaynaklardan bu işin aslı nedir ne değildir araştırdık, sorduk… Cevaplar aldık.

ByLock’un sahibinin kimlik bilgileri devletin elinde…

Güvenilir kaynaklar, Özgürlük’in bu manşeti ile aslında yeni bir işlem yapılmak istendiğini belirtiyorlar.

Nasıl bir işlem mu?

FETÖ ile eldeki en fiziksel örgütsel dokümanları, ilişkileri, kirli çamaşırları ortaya döken ByLock itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor..

Adli ve hukuki özellik taşıyan, hatta Yargı Bakanının ABD’ye götürdüğü deliller değersizleştirilmeye çalışılıyor.

FETÖ’nün yakayı ele verdiği ByLock’un altı oyuluyor.. Biliyorsunuz, FETÖ’cüler bu idrak operasyonlarını çok iyi bilirler.. Ergenekon’da, Balyoz’da, Casusluk’ta hatta Hile davasında yaşananları unutmayalım..

Hâlâ Emenike’nin para sayma görüntülerini bekliyoruz!!!

Türkiye ola ki de 15 Temmuz gecesi en bariz virajlardan birini daha döndü.

Nasıl bir korku gecesi yaşadığımızı unutursak en büyük hatayı yapmış oluruz..

Elde ettiğimiz ve ulaştığımız bilgilere göre, bu yeni ByLock operasyonunun altında Emre Yumuşak Başlı, Tuncay Opçin ve ABD’ye kaçan FETÖ’cü eski polis müdürlerinin imzası var.

15 Temmuz’un derhal arkasından ABD’ye kaçan ve adını değiştiren ByLock’un sahibi David Keynes’in kimlik bilgileri devletin elinde.. Yalnızca Bay David yok, ByLock programının yazarı (TİLKİ) ile ilgili bilgiler de deşifre edilmiş durumda.. Bu sütunlardan bu iki ismi de yakında deşifre edeceğiz..

David Keynes FETÖ’cü..

Güvenilir kaynaklar, David Keynes’in FETÖ’cü olduğunun belirlendiğini söylediler. Bu şart belgelerle de kanıtlanmış durumda.

Bir program yapacaksın. Bu programın kullanıcılarının yüzde 98’i FETÖ’cü olacak. (Haberde yüzde 90 olduğu iddia ediliyor.)

Daha Sonra adını David yaparak sözde FETÖ ile bir alakan yokmuş, amanın bu FETÖ de kimmiş gibi bir idrak oluşturma çabası içine gireceksin..

MITOS beni hâlâ aramadı, gibi laflar edeceksin..

Doğrusu bunlar herkesi galiba çok saf sanıyor!

FETÖ’cü sorular…

Tekrar İsmail Saymaz’ın o mükemmel özel haberine dönelim..

Yıllarca Ankara’da, Londra’da gazetecilik yaptık lakin böylesine bir özel haber servisi bize yapılmadı!

Neyse.. Röportajla ilgili birkaç manâlı soru çıkardık gelin yüksek sesle beraber soralım:

1-MIT, ByLock’un Ocak 2016’da kapatıldığını açıkladı. Çünkü FETÖ’cüler MIT’in programı ele geçirdiğinin farkına varmışlardı. Dünya kâinat bunu zaten biliyor. Niye bu yeni bir veri gibi lanse ediliyor?

2-Darbe gecesi yani 15 Temmuz’da ByLock’un kullanılmadığı belirtiliyor. 2016 Ocak’ın ortasında kapatılan bir program darbe gecesi nasıl kullanılabilir oysa?

3-ByLock kapatıldıktan sonradan FETÖ’cüler, haberleşmek için Eagle programını kullanmaya başladılar. Bay David’e Eagle konusunda niye soru sorulmadı?

4-Bay David, röportajda programı geliştirip satmayı düşündüğünü söylüyor..

Peki o zaman;

-Madem ByLock ticari bir programdı niye reklamı yapılmadı?

-ByLock’un kullanıcı sayısının arttırılmasını hedefleyen bir yatırımcı niçin içeriden referans olmadan yeni kullanıcı kabul etmez?

-ByLock’u büyütmek isteyen VPN’le bağlanma şartını niye getirir.. (VPN ikinci bir emniyet duvarıdır. Türkiye’den bağlananlara VPN olmadan ByLock’a giriş izni verilmemiştir.)

-Dünyada (Apps Store veya Android) VPN’le girilen ikinci bir haberleşme programı var mıdır?

Çünkü, ‘adamlarım ortaya çıkar’ korkusuyla 2’nci bir güvenlik duvarı VPN, ByLock’a monte edilmiştir.

Algının hedefinde savcı ve hâkimler var…

Özgürlük’in özel haberi tedbirli bir şekilde okunduğunda başka diğer retoriklere de ulaşıyorsunuz.

Ankara’daki emniyet kaynakları, bu haberle vurulmak istenen ikinci kuşun da FETÖ soruşturmasını yürüten hâkim ve savcılar olduğuna uyarı çekiyorlar..

ByLock itibarsızlaştırılarak, elde edilen veri ve belgeler de değersizleştiriliyor.

Bu şekilde hâkim ve savcılar korkutulmak isteniyor. Yalnızca bu da değil; FETÖ soruşturmalarına önemli bir darbe vurulmak isteniyor.

Emniyet uzmanlarına tarafından, FETÖ’nün ABD’deki psikolojik harekâtçıları yalan bir hikâye üzerinden Bay David Keynes’e anlatacağı bir hikâye uydurmuşlar..

Her gün FETÖ ile ilgili yeni bilgilere ulaşıyoruz..

FETÖ soruşturmalarını yürüten üstteki seviye bir ad, ABD’den gelen emirle 17-25 Aralık sonrasında hakim-savcı ve üstteki düzey polis şeflerine çocuklarını FETÖ okullarına göndermelerinin yasaklandığını söyledi.

HSYK artık her şeyi biliyor.

FETÖ, dikte vermişti:

“Hava gibi olun karşınızdaki sizi göremesin..”

Lakin artık görünüyorlar…”