Batuhan Yaşar: FETÖ’nün ulaştığı sapıklık… Şimdi de pencereden…

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkan Trump’la randevusunda tek madde var aslında..

FETÖ ve Suriye (PKK/PYD)

İkisi de Türkiye için birbirinden manâlı..

O yüzden de birinci veya ikinci madde diye bir şey yok..

Bu satırların Erdoğan-Trump buluşması öncesinde yazıldığını hatırlatalım..

Geçen hafta Pentagon’dan gelen ‘YPG’ye ağır tabanca’ açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Washington ziyareti engellenmeye çalışıldı.. FETÖ, sufleleri kulaklara fısıldadı..

Fakat oyun bir kere daha bozuldu..

Çok ilginçtir The Washington Post FETÖ yayın organının da ötesine ulaştı..

Önce Amberin Vakit’ın akıllara ziyan, Türkiye’ye kin kustuğu ve “PKK haklı” dediği yazı..

Arkasında ‘İslam âlimi, konuşmacı ve toplum gönüllüsü’ diye takdim edilen FETÖ elebaşının imzasıyla yayınlanan makale..

Buradan da himmet paralarının henüz suyunu çekmediğini ve The Washington Post’a akıtıldığını anlıyoruz..

Hemen defalarca beraber sesli düşünelim isterseniz:

Amerikalı bir gazeteci Türkiye’de bir gazeteye ABD Başkanı’nın ziyareti öncesinde böyle bir yazı yazsa ve mesela ‘El-Kaide ABD’ye aleyhinde haklı’ dese ne olur, başına hangi işler gelir..

JFK’dan içeri girebilir mi?

“Bayramda hepiniz serbestsiniz…”

FETÖ yeniden kıpırdanmaya başladı..

Hareketlendi..

Güvenilir kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler çok lakin fazla şaşılacak..

Biliyorsunuz örgütün son dönemde kullandığı en önemli argüman umut devretmek, umut telkin etmek..

‘Ocak’ı bekleyin.. Olmadı bakın Mart.. Mayıs’ta neler olacak neler bir bilseniz’

Benzer propagandaya devam ediyorlar..

Cezaevindekilere, “Az kaldı bekleyin, hepiniz bayramda evlerinizdesiniz” diyorlar..

“Bayramı evimizde kutlayacağız” söyleminin altındaki ABD’den gelecek haber yatıyor.. FETÖ’nün gözü kulağı Reza Zarrab davasında. Beklenti büyük.

Fakat şurası da belirlenmiş, dava somurtkan şekilde sonuçlanırsa FETÖ’yü çok daha zor günler bekliyor olacak..

Yeniden Peygamber efendimizi…

İslam diniyle, Müslümanlıkla uzakta yakından ilgisi olmayan bu sapıklar, yıllarca Anadolu’nun tertemiz evlatlarını zehirlediler..

Hatırlayın Peygamber efendimizi “aleyhisselam” kamyonete bindirmişlerdi..

Şimdi işi daha da ileri götürdüler:

FETÖ’nün herkese yayın, umutlansınlar dediği sapıklık ötesi olayı yazalım..

Bu uydurmayı şimdilerde müjde olarak yayıyorlar:

– İçerideki FETÖ’cülerden biri ağlıyormuş..

– aniden cezaevinin penceresinden içeriye Hazret-i Ömer girmiş..

– Birazcık sonra da Peygamber efendimiz “aleyhissellem” gelmiş..

– Hazret-i Ömer, Peygamber efendimize “aleyhisselam” dönerek “müsade verin bu adamları bitireyim” demiş..

– “Bitir ya Ömer” cevabını almış..

İşte FETÖ sapkınlığının ulaştığı nokta..

Kavurmacının hür bırakılmasını da örnek gösteriyorlar..

İşler tersine dönecek sizi de bırakacaklar propagandasına başladılar..

Kavurmacı üzerinden tarifler veriliyor..

Sonuçta “Kavurmacı” olayı da etkin bir şekilde kullanımda..

Avrupa’da para sıkıntısı başladı…

ABD’de henüz yok lakin Avrupa’da FETÖ için ciddi bir finans sıkıntısı başladı.

Avrupa’nın önde gelen ülkelerindeki “şehir sorumluları” (biliyorsunuz biz ‘imam’ kelimesini kullanmıyoruz..) görevlerini bir bir bırakıyor. Kentlerin listesi elimizde.

Türkiye’deki mengeneler sıkıldıkça, finans kaynaklarına darbe indikçe sesi Avrupa’dan geliyor.

Çünkü en büyük para kaynakları Türkiye’ydi..

FETÖ bu duruma fazla coşmuş..

Talimatını hiç süre kaybetmeden gönderdi bile:

“Elinizdeki varlıkların bir kısmını satın”

Pek görünüyor fakat Avrupa FETÖ’yü kullanmak istiyorsa kesenin ağzını daha da açmak zorunda

Sudan’daki okullar…

giderken FETÖ yurt haricen kayda değer bir darbe daha yedi.. Sudan’daki okullar Maarif Vakfı’na devredildi.

Mahrem imamlar operasyonu da Pensilvanya’nın moralini başaşağı etti.

PKK stili…

PKK yöneticileri ne zaman bir araya gelse başlarına inmedik bir şey kalmıyor. Bu yüzden buluşamıyorlar..

Aynı şekilde FETÖ yöneticileri de işlem korkusuyla bir araya gelemiyor. “Kısa görüşmeler yapın” talimatını bile yerine getiremiyorlar.

Türkiye içindeki etkinliklerini hemen hemen kaybettiler.

Akupunktur ve Biorezonans…

Çok ilginç gelişmeler oluyor..

FETÖ’nün hiç de hafife alınmaması gerektiği gün geçtikçe daha iyi anlaşılıyor.

Pensilvanya, devletle ilişiği kesilen doktorlardan, bütünleyici tıp yani akupunktur ve biorezonans gibi sertifikalı eğitim programlarına katılmalarını istedi.

Yani örgüt, alternatif gelir yolları aramaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı adayı arayışı

Aldığı tüm darbelere rağmen 2019 planlarını şimdiden yapmaya başlayan FETÖ, benzer Ekmeleddin İhsanoğlu olayında olduğu gibi ‘çatı adayı’ arayışını da sürdürüyor. Meral Akşener’den daha iyisini bulgu arzusundalar..

ABD-Türkiye hattındaki telefon konuşmalarında, Abdullah Gül’ün bu aşamada adaylığı kabul etmediği belirtiliyor.

Alternatif isimler üzerinde arayışlar devam ediyor.

Bir öteki hedefleri ise KHK ile atılanları sokağa dökebilmek. Bunun için de fırsat ve zemin yokluyorlar..

Her şey yoluna girecek kimsenin şüphesi olmasın..

Çünkü nehrin aktığı yerden varacağı yer belli olur..

Türkiye’deki finans mengeneleri sıkıldıkça ses taa okyanus ötesinden gelecek..

Kıpırdayacak yerleri kalmadı..”

