Batuhan Yaşar: Suriye’de PKK’nın Kandil kadrosu yerle bir

Batuhan Yaşar’ın “Suriye’de PKK’nın Gaz Lambası kadrosu yerle bir” başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

“PKK terörü bitti..

PKK marjinal hâle geldi..

PKK bitme noktasında..

Bu manşetleri hepimiz hatırlıyoruz..

Ne zaman bu 9 sütuna manşetler atılsa, terör daha da artar ve milletçe hepimizi daha da umutsuzluğa sürüklerdi..

Bu ülke tam 30 yıldır terör mücadelesi veriyor..

Her olayın, gelişmenin kilometre taşları vardır.

İşte 15 Temmuz darbe girişimi terörle mücadelede kayda değer bir viraj oldu.

En ilk önce belirtelim ancak yanlış anlaşılma olmasın..

Bu yazıda yeni gelişmeleri, saha bilgilerini ve istihbarat raporlarını ortaya koymaya çalışacağız.

Muhakkak terör bitti, PKK yok oldu gibi bir çıkarım yapılmasın..

Ama şunları bildirmek çok dürüst olur:

1- Terörle çaba mükemmel gidiyor. Bu şekilde devam ederse bir-iki yıl içinde terörün beli tam anlamıyla kırıldı denilebilir.

2- İçerideki başarılı mücadele son operasyonda olduğu gibi Irak ve Suriye’ye de yansırsa işte o vakit PKK’nın sonunun geldiğini konuşmaya başlayabiliriz..

Özellikle Bestler-Dereler, Uludere ve Şırnak kırsalında bugüne değin karşısında Mehmetçik görmeyen PKK âdeta şoka uğradı.

Terör yuvaları yerle bir edildi. İstihbaratın elindeki bilgilere tarafından sahanın yüzde 90’ı temizlendi. Operasyonlar aralıksız devam ediyor.

-FETÖ temizlendikçe

Ayrım ettiniz mi; devlet, emniyet güçleri FETÖ’den arındıkça terörle mücadeledeki galibiyet katsayısı artıyor.

Terör örgütü artık göremez hâle geldi. Örgüte artık veri sızmıyor. Hava harekâtlarını ve operasyonları önceden haber alamayan terör örgütüne içeride ve dışında önemli darbeler indiriliyor..

-Hendek fikri FETÖ’den..

FETÖ’nün PKK ile karşılıklı çalıştığını bu sütunlardan tekrar tekrar yazdık, çizdik..

Ama edindiğimiz bilgiler bizi de şaşırtmaya başladı.

Bu kadarına da pes dedirten:

– Terör örgütüne, büyük kasaba savaşlarını başlatın, hendekler kazın fikri de FETÖ’den verilmiş.

– Hatta FETÖ hendeklerin nerelerde kazılması gerektiği ile ilgili tasarlama yapıp bunu PKK ile paylaşmış..

Bu noktada gelin isterseniz Irak Sincar ve Suriye Karakoç’a yapılan hava harekâtını mercek altına alalım..

-PKK’da moraller dip yaptı..

İstihbarat birimleri Suriye ve Irak operasyonun gerisinde detaylı bir saha analizi hazırladı:

-Bir tane bile sivil ölüm değil.

-PKK/PYD 200 kayıp verdi. Bunların tamamı Kandil kadrosundan. Etkisiz hâle getirilen teröristlerin kod adları dâhil tüm ayrıntısıyla uğraşma bilgiler istihbaratın elinde.

-ABD’ye çok güveniyorlardı.. Güvendikleri dağlara kar yağdı..

Bilhassa Suriye’den hayret verici bilgiler geliyor..

PKK/PYD, ‘ABD burada bizimle birlikte iken Türkiye bizi nasılsa vuramaz’ diye düşünürken çok büyük darbe almalarının şaşkınlığını yaşıyor.

Siz bakmayın her ne kadar ABD, askerleri ve zırhlı araçları ile sınır baştan başa devriye de atsa araya önemli güvensizlik girdi:

– ABD yol vermeseydi Türkiye bizi vuramazdı..

– Acabalar..

-Devamı var mı?

İşte PKK/PYD şimdilerde bu başlıkları konuşuyor, kendince yanıt arıyor..

Karakollara yaptıkları saldırılara da misliyle yanıt alınca ayrıntılarıyla şaşırdılar..

-Suriye Gaz Lambası’in kontrolünde..

Bazı ayrıntı var.. Data mahiyetinde Suriye’de neler oluyor? PKK orada nasıl çalışıyor? Özet Olarak ona da bakalım isterseniz..

PYD/YPG, Gaz Lambası’den gelen kadrolar tarafından yönetiliyor ve organize ediliyor. Yöneticilerin tamamı Gaz Lambası kadrosundan ve birçok Türk vatandaşı.

Gaz Lambası kadrosu, Suriye’de Kürt ve Arap aşiretlerden, tarım işçilerinden zor kullanarak ya da gönüllü olarak terörist devşiriyor. Bunları eğiterek bünyeye dâhil ediyor.

-DEAŞ’la çaba ederken öldü gibi gösterecek..

Son harekâttaki zayiatlarını gizleyen PKK/PYD, bunları an be an DEAŞ’la savaşırken ölmüş gibi gösterecek. Kayıpları Tel-Abyad ve Rakka’da verdik diyecekler.

-FETÖ olsaydı bu operasyonları yapamazdık..

En kayda değer bilgiyi en sona bıraktık.. FETÖ mücadelesinin başarılı olduğunun ispatı ne biliyor musunuz. Terörle ve PKK ile mücadeledeki başarı..

Güvenlik birimlerinin kayda değer toplantılarının birinde Suriye ve Irak operasyonlarının derhal ardındaki yapılan değerlendirmeyi paylaşalım isterseniz:

“FETÖ olsaydı bu hava harekâtlarını yapamazdık. FETÖ fazla öncesinde haber uçururdu. Biz de daha önce olduğu gibi dağı taşı vurur dönerdik..”

-PKK esas kaybı yer altında verdi..

Işlem öncesi ve sonrasına ait uydu ve İHA görüntülerine tarafından ayrıntılı karşılaştırmalar yapıldı.

Özellikle Karaçok bölgesinde PKK hedeflerinin yerle bir olduğu görüldü. Alınan yer bilgilerine tarafından, terör örgütünün Karaçok bölgesinde yerin altına gizlediği, üzerini toprakla kamufle ettiği sığınağı yerle bir oldu. PKK en büyük kaybı burada verdi. PKK/PYD şimdilerde, herkesten gizledikleri bu sığınağın koordinatlarının nasıl elde edildiğini bulmaya çalışıyor.

Nüfuz edici bombalar garip nüfuz etti.. Yerli mühimmatlar son hava harekâtında bir kez daha kendini kanıtladı..

ABD için ise PKK/YPG’nin maliyeti her geçen gün birazcık daha artıyor.

Bakalım stratejik ortağımız bu maliyeti daha ne dek taşıyabilecek.. Karşılayabilecek..

Daima beraber göreceğiz..”