  •  
  •  
  •  
  •  
Son Dakika
26 Aralık 2016 Pazartesi

Ana Sayfa   >   Genel   >   Bayburtta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bayburtta kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Bayburt’ta dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle köy yollarında ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

26 Aralık 2016 Pazartesi, 13:11

Benzer Konular

Sakaryada PÖH adayları mülakata hazırlanıyor
Sis kara ve hava ulaşımını etkiledi
60 milyon TLlik umut kuyruğu

Bayburt’ta dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle özellikle köy yollarında ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kentte 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde ise, kar nedeniyle kapanan yollar belediye ekipleri tarafından temizlenmeye çalışılırken, sadece Pazartesi günü açılan halk pazarında ise karlı ve soğuk hava nedeniyle esnafın çoğu tezgahları boş bıraktı. Pazar esnaflarından Kadir İşçan, soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle pazara vatandaşın rağbet göstermediğini belirtti. 

 

 Beşir Kelleci 
BAYBURT 

bayburtta etkiliyor haber haberler hayatı Kar olumsuz yağışı

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet