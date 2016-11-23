Bayırbucak Türkmenlerine yardım

SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi bünyesindeki Hayat Ağacı Derneğinin desteğiyle toplanan gıda ve yardım malzemelerinin konulduğu 2 tır ve 2 kamyon, Suriye’ye uğurlandı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Türkmenlerin bir nebze olsun ihtiyaçlarını karşılamak üzere yardım konvoyu oluşturduklarını söyledi.

Yardımlar arasında 53 ton un, 4 ton et, 500 battaniye, ayakkabı ve giyecek bulunduğunu belirten Aydın, katkı sunanlara teşekkür etti.

Bayırbucak Türkmenlerine Hayat Ağacı Derneği olarak daha önce 8 tır yardım gönderildiğini, 10’uncu tırın da yola çıktığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

“Suriye’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Suriye’de soydaşlarımızın mal ve can güvenliğinin maalesef tehdit altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Çok sayıda çocuğumuzun Avrupa ülkelerine ulaşma noktasında denizlerde boğulduklarına şahitlik ettik. Böyle bir atmosferde ve pozisyonda elbette onların en büyük destekçisi Türkiye’dir. Onlar bizim kardeşlerimiz, bir asır öncesine gittiğimiz zaman topraklarımız içerisinde olan bir bölge. Yine Kurtuluş Savaşı’na gittiğimiz zaman köylerin zaman zaman ortadan bölünüp akrabalarının bir kısmı Türkiye sınırlarında, bir kısmı Suriye sınırlarında kalan çok sayıda insanımızın olduğunu biliyoruz. Ülkemiz eskiden yardıma muhtaç bir ülkeyken bugün dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların yanında olan bir ülke konumuna geldi. Ülkemizin etrafında olan gerek Suriye gerek Irak ve gerekse Afganistan gibi ülkelerde savaş ortamının son bulmasını temenni ediyoruz.”

Yapılan duanın ardından yardım tır ve kamyonları, Bayırbucak Türkmenlerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.