Baykal’dan “cumhurbaşkanı adayı” açıklaması

CHP Milletvekili Deniz Baykal ve eski CHP genel başkan yardımcılarından Yılmaz Ateş, CHP Kırıkkale İl Başkanlığında partililerle buluştu. Buluşma sırasında düzenlenen toplantıda konuşan Baykal, CHP’nin Ramazan ayı sonrasında aday adayları belirleyerek 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalara başlamaları gerektiğini açıklama etti. Baykal, “Parti, bu görevi başarıyla gerçekleştireceğine güvenen vatan evlatlarını Cumhuriyet Millet Partisi içinde bu aday adaylığı konumunda ortaya çıkmaya ağırlama etmelidir. Belirli bir vakit verilmelidir, o vakit içinde millet başvurmalıdır, şüphesiz başvuran arkadaşlarımızın değerlendirmelerini parti genel merkezimiz yapacaktır. Lakin ondan sonra partimiz, kaç kişi ise Türkiye’nin bu mücadeleyi götüreceğine inandığımız değerinde verdiğimiz evlatlarını çalışmaya davet etmelidir. Kime karşın olarak parti tabanına karşın olarak bu konuda kararı üyelerimiz almalıdır. Elbette örgütümüz bir parçasıdır fakat üyelerimiz, her üye önüne gelen bu adaylara gel anlat kendini demelidir. Kim demelidir, parti tabanımız demelidir ve namzet adaylarımız kendini ifade etmelidir. Parti üyelerimiz, bunları izlemelidir, sorular sormalıdır ne yapacaksın ne olacak demelidir” diye konuştu.

“TÜRKİYE’NİN TÜZÜK TARTIŞMASI BİTMEMİŞTİR”

Türkiye’de yapılan referandumla tüzük tartışmasının sona ermediğini savunan Baykal, “Tam tersine yeni ve fazla önemli bir anayasa tartışması Türkiye’nin önüne gelmiştir. Bu tüzük halk egemenliği anlayışına yok, tek kişinin egemenliğine dayalı bir tüzük, gördük bunu insanlar devreden çıkıyor. Insanlar adına meclis devredeydi, meclis devreden çıkıyor, yargı, hakem bağımsız olma kimliğini kaybediyor. Bu seçim sonucunun meriyetiyle, meşruiyeti iki bambaşka konudur. Meri kılıyor hükümet, devlet yoluyla ama devlet gücüyle meşruiyet olmaz. Vicdan ile olacak, hafıza ile olacak inanç olacak hukuk olacak, bu yok. Ne yapalım yahut, meslek bitti mi, Sayın Cumhurbaşkanı ‘Iş bitti’ diyor. Hayır, meslek bitmedi. Bu işi daha birinci devresi, maç bitmedi 3 puan falan yok, 3 puan buradan verilmez, maç bitince. Maç ne zaman bitecek, 2019’da. 2019’da bu anayasayı uygulamaya devretmek isteyen irade, milletten icazet alacak mı almayacak mı onu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine atıfta bulunan Baykal, “Sayın Cumhurbaşkanı diyor ama ‘Batılılar haklı, biz gürültüsüz bir devrim yaptık.’ Siz el altından karşı ihtilal yapıyorsunuz. Siz gürültüsüz bir devrim yok gizlice bir aleyhinde ihtilal yapıyorsunuz. Hemen bu çerçevede bu işi götüreceğiz. Önümüzde önemli bir çaba dönemi var. Bu uğraş dönemine en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız arkadaşlar” biçiminde konuştu.

Mehmet Temizyürek