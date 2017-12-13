Bayrak sevgisini evinin çatısına işledi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesindeki tek katlı bir ev, çatısındaki Türk bayrağı işlemesi ile dikkat çekiyor. Sünnetlerde ve düğünlerde evlerin Türk bayrağı ile donatıldığını kaydeden ev sahibi Alaaddin Memiş, oğlunun sünnet düğününde bayrağa olan sevgisini göstermek ve sünnetten bir hatıra kalması için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi. Sarıgöl’ün Aşağıkoçaklar Mahallesi Karacaali Sokaktaki tek katlı evinde yaşayan 38 yaşındaki Alaaddin Memiş, oğlu Ali’nin sünnet töreni için evin çatısındaki kiremitlerin üzerine bayrak yaptırdı.