Bayram tatili İstanbul trafiğini rahatlattı

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin hafta sonu tatiliyle birleşmesiyle 3 gün tatil fırsatı bulan İstanbul sakinlerinin bir bölümü dün akşam mesai bitimiyle birlikte tatili şehir dıştan dinmek üzere yollara düşmüştü. Mesai bitiş trafiğinin tatil trafiğiyle birleşmesi üzerine şehrin en işlek karayolu olan E-5’te trafik durma noktasına gelmişti. Trafik yoğunluğu ilerleyen saatlere dek azalarak devam etmiş ve arkasında alışılagelmiş seyrine dönmüştü.

Bayram tatilini fırsat bilip kent dışına meydana çıkan İstanbulluların yokluğu, devlete ait tatil sebebiyle yollarda olmayan mektep ve iş servisleri İstanbul’da trafiği olumlu etkiledi. E-5 Karayolu’nun adi günlerde trafiğin durma noktasına geldiği noktalarında araçların sürat kesmeden yollarına devam ettiği görülürken, bayram tatilini şehirde geçirmeyi seçim eden İstanbullulara istedikleri yerlere bakımlı bir şekilde gitme fırsatı doğdu.

Hüseyin Coşkun