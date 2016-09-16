Bayram tatilinde trafik kazaları 54 can aldı

Bayram tatilinin yedinci gününde, yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti, 111 kişi yaralandı. Tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı ise 54’e yükseldi.

İZMİR (AA) – 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin yedinci gününde Mersin, Denizli, Çankırı, Giresun, Adıyaman ve Edirne’deki kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Mersin’in Erdemli ilçesinde düğünden dönen vatandaşları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde, otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ise 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde Bayram Taş idaresindeki 28 YA 736 plakalı kamyonet, Kanlıca köyünde dere yatağına devrildi. Kazada kamyonet sürücüsünün oğlu Hakan Taş hayatını kaybetti.

Belediye başkanının kullandığı otomobil devrildi: 6 yaralı

Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında Aksaray’ın Sarıyahşi ilçesi Belediye Başkanı Fatih Ünsal ile eşi ve 4 çocuğu yaralandı.

Piknik yapan aileye otomobil çarptı: 2 ölü

Çankırı’da Recep S’nin kullandığı 34 DZ 7865 plakalı otomobil, Alpsarı Göleti yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, o sırada piknik yapan Fatma Demiröz ve oğlu Emrah Demiröz’e çarptı. 5 kişilik ailenin diğer fertleri ise otomobilin ağaca çarparak durması sonucu kazadan yara almadan kurtuldu.

112 Acil Servis ekiplerince, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan anne ve oğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Recep, S, gözaltına alındı.

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde İran uyruklu Mahdi Shemsad’ın kullandığı yabancı plakalı tır, Dörtyol Kavşağı’nda kontrolden çıktı. Yol kenarında bulunan bir alışveriş merkezinin bahçesine giren tır, otopark duvarını yıkarak şarampole düştü.

Araçta sıkışan sürücü, Shemsad hayatını kaybetti.

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Emin Akaslan (7) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu araçta bulunan 20 kişi yaralandı.

Kırıkkale’de üç ayrı trafik kazasında 15, Samsun’da 8, Elazığ 6, Şanlıurfa’da 5, Kırşehir’in Karahıdır beldesinde 5, Muş’da 5, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde 5, Sivas’ın Hafik ilçesinde 5, Bolu’da 4, Çankırı’da 2, Bilecik’de 2, Düzce’de 1, Aksaray’da 1 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 54’e, yaralı sayısı 399’a yükseldi.

Muhabir: Eşber Ayaydın

