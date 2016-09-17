Bayram tatilinin acı bilançosu: 62 ölü, 470 yaralı

Bayram tatilinin sekizinci gününde, meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Tatilin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda ölü sayısı 62’ye, yaralı sayısı ise 470’e yükseldi .

İZMİR (AA) – AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sekizinci gününde Samsun, Ağrı, Adana, Tokat, Düzce, Niğde ve İstanbul’daki kazalarda 8 kişi yaşamını yitirdi.

Ağrı-Taşlıçay karayolu Kazlı mevkisinde, Kasım Sayar (36) idaresindeki 04 DD 469 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Cüneyt Aslan’ın (32) kullandığı plakası henüz belirlenemeyen kamyonetle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve eşi Gülay Sayar yaşamını yitirirken oğulları Muhammed Sozdar (2) ile kamyonet şoförü Aslan (32) yaralandı.

Samsun’un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç mahallesinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu Halil (31), Arif (23), Muhammet (25), Berat (2) ve Damla Durmuş (5) ile İbrahim Karaca (24), Saadet Yılmaz (49) ve Hasan Öksüzoğlu yaralandı. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Karaca kurtarılamadı.

Adana’nın Çukurova ile Niğde’nin Çamardı ilçelerindeki kazalarda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Tokat’ın Turhal ilçesinde 1, Düzce Çilimli ilçesinde 1, İstanbul Fatih’te de 1 kişi hayatını kaybetti.

Aksaray ve Konya’daki kazalarda 27 kişi yaralandı



Aksaray-Ankara karayolunun 8’inci kilometresinde, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen, seyir halindeki saman yüklü kamyonetin iki lastiği birden çıktı. Lastiklerden biri Hakan Doğan idaresindeki 68 DY 246 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle şarampole devrildi. Araçtaki Hidayet (64), Hatice (58), Kezban (29) ve Rabia Doğan (7) yaralandı.

Kamyonetin karşı şeride savrulan diğer lastiğini fark eden Mesut Yılmaz, kullandığı 51 EU 150 plakalı otomobilin direksiyonunu kırınca karşı şeride geçerek sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 LE 5220 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Alev alan otomobile, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. AFAD, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, otomobilde sıkışan ve yaralanan sürücü ile Duygu (31), Azra (3) ve Zeynep Yılmaz’ı (1) kurtardı.

Aksaray-Nevşehir karayolu 30. kilometrede, Murat Misdede (46) yönetimindeki 10 ALA 66 plakalı otomobil ile Mustafa Ünsal (33) kontrolündeki 38 ZU 965 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile Pınar (44) ve Abdulsamet Misdede (30), Aslan Köse (35), Ömer Çetin (55), Hava (30) ve Ertuğrul Ünsal (1) yaralandı.

Konya’da Sadir Pakel idaresindeki 06 FF 4544 otomobil, Ankara karayolunun 35. kilometresinde, Aydın Turan’ın kullandığı 42 FL 350 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, sürücüler Pakel ve Turan ile araçlardaki 9 kişi yaralandı.

Meydana gelen kazalarda, Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde 4, Samsun’un Çarşamba ilçesinde 5, Erzincan-Erzurum karayolu Çağlayan kavşağında 4, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 5, TEM Otoyolunun Düzce kesiminde 4, Sivas’ın Şarkışla ilçesinde devrilen otomobilde 1’i polis memuru 4, Ankara’nın Çubuk ilçesinde 6, Tekirdağ’da ise 1 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasından bu yana yaşanan kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 62’ye, yaralı sayısı ise 470’e yükseldi.

