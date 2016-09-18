Bayramda 1 milyon kişi sinemaya koştu

Kurban Bayramı tatili boyunca 975 bin 197 kişi, sinemaların yolunu tuttu. Bayramı da kapsayan 9-15 Eylül tarihleri arasında vizyondaki 43 filmin hasılatı yaklaşık 12 milyon liraya ulaştı.

İZMİR (AA) – AA muhabirinin Boxoffice Türkiye verilerinden derlediği bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen 975 bin 197 kişi, zamanını sinemanın “büyülü dünyası”na ayırdı.

Kurban Bayramı tatili fırsatından yararlanan 708 bin 553 izleyici yabancı, 266 bin 644 izleyici de yerli filmler için sinemaların yolunu tuttu. Bayramı kapsayan 9-15 Eylül tarihleri arasında 8’i Türk yapımı olmak üzere 43 filmin hasılatı ise 11 milyon 937 bin liraya ulaştı.

Yerli filmlerin bu hafta hasılatı 2 milyon 978 bin lira, yabancı yapımların ise 8 milyon 958 bin lira oldu.

Yabancı filmler zirvede



Beyaz perdenin en çok izlenen filmi bu hafta yönetmen koltuğunda Dennis Gansel’in oturduğu aksiyon filmi “Suikast” oldu. Oyuncu kadrosunda Jason Statham, Tommy Lee Jones ve Jessica Alba gibi isimlerin yer aldığı filmi 9-15 Eylül tarihleri arasında 203 bin 222 kişi izledi ve 2 milyon 350 bin liranın üzerinde hasılat bıraktı.

Listede ikinciliği Walt Disney yapımı çizgi film “Kayıp Balık Dori” aldı. Ailesini aramak üzere yola çıkan Dori adlı arkadaş canlısı balığın öyküsünü anlatan filmi izleyen 182 bin 253 kişi toplam 2 milyon 210 bin lira ödedi.

Yeni vizyona giren tarihi savaş filmi Ben-Hur’u 120 bin 736 kişi izledi. Filmin haftalık hasılatı ise 1 milyon 613 bin lira oldu.

Türk filmleri yakın takipte



Umut Kırca’nın yönettiği ve başrollerini Emre Karayel, Ceren Moray ve Begüm Kütük Yaşaroğlu’nun paylaştığı “El Değmemiş Aşk” haftanın en çok izlenen 4. filmi oldu.

Tuttuğu takımın fanatiği olan Zafer’in, babasının zoruyla istemediği bir evlilik yapması ile yaşadıklarını anlatan filmi 110 bin 154 kişi tercih etti. Haftanın en çok izlenen yerli filminin hasılatı 1 milyon 250 bin lirayı aştı.

El Değmemiş Aşk’ı bir başka Türk filmi olan “Siccin3: Cürmü Aşk” takip etti. Filmi, 101 bin 460 kişi izledi ve 2 milyon liranın üstünde hasılat bıraktı.