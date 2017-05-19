Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Alacakların Bitmiş Yapılandırılması Kanun Teklifi kabul edildi. Kanun teklifi ile, Sosyal Emniyet Kurumu, İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri Su ve Kanalizasyon İdareleri’nin alacakları baştan yapılandırılacak.

31 Mart 2017 tarihine değin belirlenen vergiler, gümrük vergileri, vergi cezaları, bazı yönetimsel para cezaları, sigorta primleri, kalabalık sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal emniyet destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, geç kalma faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi feri alacaklar yapılandırma kapsamına alınacak.

Emlak Bankası her tarafta kurulacak

Amme Alacaklarının borçlunun üç sene süreyle prim yükümlüsü olup son üç sene içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanların başvuru formu tarihi itibariyle vadesi bir yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve düzenli prim borçlarını Bakanlar Kurulu belirlemeye yetkilidir.

Ahmet Umur Öztürk