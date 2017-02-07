Bazı şirket hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna aktarılması

KAYSERİ (AA) – Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası’nın Özelleştirme İdaresi’ndeki hissesinin yüzde 10’unun Varlık Fonu’na devredilmesine ilişkin, “Kayseri Şeker’in Türkiye’nin büyük ve değerli kuruluşları arasında isminin geçiyor olması fabrikamızın ne kadar itibarlı bir kuruluş olduğunu gösteriyor. Devlet tarafından bunun tescili anlamına geliyor.” dedi.

Akay, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük ve en değerli kurumlarının Türkiye Varlık Fonuna devredildiğini anımsattı.

Bunlar arasında Kayseri Şeker Fabrikası’nın da bulunduğunu anlatan Akay, şöyle konuştu:

“Kayseri Şeker’in yüzde 11’lik hissesi, Başbakanlık Özelleştirme İdaresine aitti. Bu yüzde 11’lik hissenin yüzde 10’u, toplamda yüzde 90’ı demek doğru olur, Varlık Fonuna devredildi. Kayseri Şeker’in Türkiye’nin büyük ve değerli kuruluşları arasında isminin geçiyor olması fabrikamızın ne kadar itibarlı bir kuruluş olduğunu gösteriyor. Devlet tarafından bunun tescili anlamına geliyor. Değerli, itibarlı olduğunun bir ifadesidir. Özelleştirme İdaresinde pek çok kuruluş var, bizim sektörümüzle ilgili de şirketler var ancak onlardan hiçbiriyle ilgili böyle bir karar yok. Burada aslında devlet bir cebinden alıp başka cebine koymuş oldu hisseyi. Kayseri Şeker’in yönetimini etkileyecek bir durum yok. Yönetim Kurulunda herhangi bir yapı değişikliği olmayacak. Aynı sistem devam edecek ama belki Özelleştirme İdaresini temsil eden üye yerine Varlık Fonu yeni bir yönetim kurulu üyesi atayabilir. Kayseri Şeker’in itibarının devlet tarafından tescil edilmesi bizim itibarımızı daha fazla arttırır. Bu karar bütün çalışanlarımızı, çiftçimizi motive edecektir, bize daha çok güç katacaktır. Böyle bir uygulamadan biz memnun kaldık.”

Akay, Kayseri Şeker Fabrikası’nın artık yüksek kar sağlayan, vergi rekortmeni olan, çiftçisine en fazla kazandıran, pancar bedelini en kısa sürede ödeyen bir şirket haline geldiğini, devrin ardından da daha güçlü şekilde yoluna devam edeceğini dile getirdi.

2017 yılı için çiftçilerle sözleşme imzalamaya başladıklarını da belirten Akay, “Bizim ciromuz kotamızla değerlendiriliyor, kota arttıkça ciro artıyor. Şeker Kurulu henüz atanmadı. Kota netleşince biz bunu rahatlıkla üretir, satarız, bu da ciromuzu arttırır tabi. Varlık Fonuna değeri olan ve değeri atması beklenen kurumlar devredildi diye düşünüyorum. Elbette Varlık Fonu yöneticileri bu fabrikanın üretim gücünü görünce kotayı da artırırlar diye ümit ediyoruz.” diye konuştu.