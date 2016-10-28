Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Cumhuriyet Bayramı’nın 93. sene dönümü etkinlikleri sebebiyle yarın Kadıköy’de bir takım yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü göre sabahleyin 09.30-12.00 saatleri aralarında kapatılacak yollara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ”Hulusi Behçet Caddesi, Hekim Faruk Ayanoğlu Caddesi, Bağdat Caddesi (Bostancı Meydan’dan Kızıl Toprak Meydana değin olan kısım, ayrıca Bağdat Caddesi’ne meydana çıkan bütün ara sokaklar), Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi (Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe ışıklardan Bağdat Caddesi Göztepe ışıklara değin olan kısım, hem Bağdat Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklar), Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Ethem Efendi Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi’ne değin kapalı, Cemil Topuzlu Caddesi’nden Bağdat Caddesi’ne çıkan tüm ara sokaklar kapatılacaktır” denildi.

Açıklamada alternatif yollara ilişkin ise, sürücülerin Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (minibüs yolu) ve D-100 güzergahına çıkan yolları kullanabilecekleri belirtildi.