BBP Genel Başkanı Destici:

– “Hem dağdaki hem şehirdeki teröriste karşı, memur, amir kadrosuna, PKK’ya destek sağlayan belediyelere, teröristin cenazesine katılan sözde milletvekilleriyle topyekün finans kaynaklarıyla bir mücadeleye girildi, bu doğrudur. Kesintisiz bir şekilde, bir tek terörist kalmayana kadar mücadeleye devam edilmelidir”

KAYSERİ (AA) – BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK ile mücadeleye ilişkin, “Hem dağdaki hem şehirdeki teröriste karşı, memur, amir kadrosuna, PKK’ya destek sağlayan belediyelerle, teröristin cenazesine katılan sözde milletvekilleriyle topyekün finans kaynaklarıyla bir mücadeleye girildi, bu doğrudur. Kesintisiz bir şekilde bir tek terörist kalmayana kadar mücadeleye devam edilmelidir.” dedi.

Destici, Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı’nın açılışında yaptığı konuşmada, BBP’nin sadece seçimlere girmek için kurulmuş bir parti olmadığını belirterek, vakıflarıyla, ocağıyla siyasi bir hareket olduklarını söyledi.

Bu siyasi hareketin sorumluluğunun Türkiye ile sınırlı olmadığını ifade eden Destici, “Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz huzura ermeden, Filistin’deki, Arakan’daki, Suriye’deki, Irak’taki kardeşlerimiz rahata, huzura kavuşmadan bize de huzur yoktur. Bu anlayış içinde hareket ediyoruz. Kim kiminle hangi anlaşmayı imzalarsa imzalasın biz, ‘Doğu Türkistan, Uygur Türkleri’ demeye devam edeceğiz. Çünkü bizim yola çıkış gayemiz budur.” diye konuştu.

Terör örgütü PKK ile mücadeleye değinen Destici, örgütün tüm unsurlarıyla topyekün mücadele edilmesi gerektiğini başından beri dile getirdiklerini aktardı.

Bugün PKK ile doğru bir konseptle mücadele edildiğinin altını çizen Destici, şöyle konuştu:

“Hem dağdaki hem şehirdeki teröriste karşı, memur, amir kadrosuna, PKK’ya destek sağlayan belediyelerle, teröristin cenazesine katılan sözde milletvekilleriyle topyekün finans kaynaklarıyla bir mücadeleye girildi, bu doğrudur. Kesintisiz bir şekilde bir tek terörist kalmayana kadar mücadeleye devam edilmelidir. Eğer burada bir gevşeklik gösterilir, tekrar çözüm süreci gibi çözülme süreci olan bir sürece dönülürse daha uzun yıllar bu hain terör örgütü gündemimizde olmaya devam eder. Biz, çözüme falan karşı değiliz ancak bunların niyeti çözüm değil, bunların niyeti Anadolu coğrafyasında Müslüman ve Türk kimliğine son vermek, bu topraklarda hain ve katil bir devlet kurmak istiyorlar. Bir yandan ‘PYD eşittir PKK’ denirken bir yandan da Kobani’ye yardım gönderilmeseydi, Salih Müslim defalarca Ankara’da, İstanbul’da ağırlanmasaydı ‘PKK terör örgütü’ dediğimizde karşı tarafta daha etkili olabilirdi.”

– Başkanlık sistemi

Başkanlık sistemi tartışmalarını da değerlendiren Destici, millete göre bir sistem istenilmesi gerektiğini, ne getirip ne götüreceğinin önemli olduğunu vurguladı.

Destici, “Biz bu sistemden memnun değiliz. Bu sistemin Türkiye’yi nereye getirdiği ortada. Elbette bundan daha iyisi, daha demokratiği önerilirse millet ve devlet için daha iyisi önerilirse elbette ‘evet’ deriz. Biz, ne bazıları gibi peşinen ‘hayır’ diyoruz ne de hiçbir değişikliği görmeden ‘evet ‘diyoruz. Bakıp göreceğiz, inceleyeceğiz, daha kötüsü gelirse milletçe müsaade etmemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Dış politikaya dair eleştirilerde bulunan Destici, onurlu, cesur ve kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğini, duruma, zamana, devlete göre politika belirlenemeyeceğini söyledi.

BBP kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun AB ile ilgili görüşlerini anımsatan Mustafa Destici, şunları kaydetti:

“Şehit liderimizin dediği gibi, ‘AB, bir hayal tünelidir, bizi almazlar, boşuna o kapıda oyalanma.’ Ancak bunu derken AB ile ilişkimizi bozalım demiyoruz. İyi ilişkiler kurmak zorundayız. AB bir güç ve içinde de milyonlarca vatandaşımız var. İlişkilerimiz iyi olmalı, ABD ile de Rusya ile ilişkilerimiz iyi olmalı. Ancak kararlı ve tutarlı, dik durarak. Rusya’nın Kırım’ı işgalini görmezden gelerek iyi ilişki olmaz. Şimdi Şangay 5’lisini gösteriyorsunuz. Şangay beşlisi kim, komünist Çin yani Doğu Türkistan’a soykırım uygulayan Çin, Bolşevik Rusya ve birkaç diktatörün yönettiği ülkelerden oluşan bir birlik. Biz diyoruz ki ne AB ne Şangay beşlisi , Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kaynaşmış ve birleşmiş Müslüman Türk milleti. Hedef bu olmalıdır. 15 sene önce hedef böyle konulmuş olsaydı şimdi başka bir Türkiye olurdu.”