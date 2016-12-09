BBP Genel Başkanı Destici:

– “Ne AB ne de Şanghay, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kaynaşmış ve birleşmiş Müslüman Türk birliği diyoruz”

SİVAS (AA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Ne AB ne de Şanghay, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kaynaşmış ve birleşmiş Müslüman Türk birliği diyoruz.” dedi.

Destici, Alperen Ocakları Sivas İl Teşkilatı tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Turanda Birlik” adlı programa katıldı.

Destici, yaptığı konuşmada, BBP’nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun yıllar önce AB için “Hıristiyan kulübü, bizi almazlar” dediğini, ancak bu sözlerinin dinlenmediğini ileri sürdü.

Bugün gelinen noktada artık AB kapılarında beklenilmeyeceğinin söylendiğine dikkati çeken Destici, şunları kaydetti:

“Günaydın. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu bunu tam 24 sene önce söyledi. Bir kapıdan şimdi de başka bir kapıyı gösteriyorlar. Şanghay kapısını gösteriyorlar. O da doğru değil. Yani Avrupa kapısından çıkıp, komünist Çin’in ve şu anda Halep’te Müslüman, masum ve mazlum kardeşlerimizi katleden Esad’a destek veren sosyalist, Bolşevik Rusya’nın mı birliğine dahil olacağız. Ne AB ne de Şanghay, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kaynaşmış ve birleşmiş Müslüman Türk birliği diyoruz.”

İdam cezası tartışmalarına da değinen Destici, teklifinin Meclise verilmesini ve milletin önüne gelmesini istediklerini söyledi.

Mustafa Destici, şöyle devam etti:

“Kimin için istiyoruz? Bir, bizzat kurşun sıkarak, bombayı patlatarak Mehmetçiğimizi, askerimizi, polisimizi şehit eden teröristler için istiyoruz. İki, küçük yaşta kız çocuklarımızı kaçırıp tecavüz eden ve sonra da öldüren sapıklar için, üçüncüsü de 15 Temmuz’da hain darbe girişiminde bizzat Meclisi bombalayan ve o kahraman özel harekat merkezimize bomba atarak kahraman polislerimizi şehit eden, sivil vatandaşlarımızın üzerine helikopterden ateş eden bu hain, kahpe, Fetullahçı darbeciler için istiyoruz.”