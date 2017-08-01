BBP Genel Başkanı Destici:

– “İsrail devletine en üst düzeyde tepkimizi göstereceğiz ama bunu yaparken burada Türkiye Devleti vatandaşı olarak yaşayan Yahudi toplumunu, Musevileri, onların ibadethanelerini asla ve kesinlikle hedef almayacağız”

ESKİŞEHİR (AA) – BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, “İsrail devletine en üst düzeyde tepkimizi göstereceğiz ama bunu yaparken burada Türkiye Devleti vatandaşı olarak yaşayan Yahudi toplumunu, Musevileri, onların ibadethanelerini asla ve kesinlikle hedef almayacağız.” dedi.

Destici, programları nedeniyle geldiği Eskişehir’de Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti.

Odunpazarı İlçe Başkanlığı Emek Mahallesi temsilciliğinin açılışına da katılan Destici, burada yaptığı konuşmada, Diyarbakır’dan iki şehit haberinin kendisine ulaştığını belirterek, şehitlere Allah’tan rahmet diledi.

Destici, terörle ciddi anlamda mücadele verildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Biz geçmişte yanlış yapıldığı dönemlerde ‘yanlış’, eksik yapıldığı dönemlerde ise ‘eksik yapıldı’ dedik. Doğruları, Türkiye’yi yönetenlerin önüne koyduk ama şu anda hakkını vermek lazım, terörün tüm unsurlarına karşı ciddi bir mücadele veriliyor ve biz de BBP olarak bu mücadelenin sonuna kadar yanındayız. Devletimizle, milletimizle birlikteyiz Allah’ın izniyle.”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunu aktaran Destici, şöyle devam etti:

“Belediye Başkanı Büyükerşen’e bir süre önce yapılan saldırıyı bir kez daha nefretle kınıyorum. Kendisine geçmiş olsun diyorum. İnşallah Eskişehir’de bundan sonra ne belediye başkanımıza ne de başka bir yöneticimize bu tür saldırıların yapılmamasını öncelikle temenni ediyorum. Bu saldırı sonrasında da birlik olan Eskişehirimize, Cumhurbaşkanına ve bütün siyasetçilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü nasıl birlik olunur onu da hep birlikte göstermiş olduk. Bu işin sağı, solu, partisi olmaz. Şiddet ve terör kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın hep birlikte bunun karşısında durmalıyız. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanına yapılan saldırı hepimize yapılmıştır. Bütün siyasetçilere ve Eskişehirlilere yapılmıştır. Biz o gözle bakıyor ve bir kere daha kınıyoruz. Bundan sonra bu tür saldırıların olmaması için her türlü tedbirin, önlemin alınmasını bekliyoruz. Eskişehir, huzur, barış, turizm kenti olması özelliğinin yanı sıra insanların güvenli ve mutlu yaşadığı bir kent. Bunu kimsenin bozmasına da müsaade etmemeliyiz.”

– “İsrail’e en üst düzeyde tepkimizi göstereceğiz”

Destici, bütün İslam dünyasının Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak gibi manevi bir sorumluluğunun bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bütün İslam dünyasının liderlerinin en azından Venezuella Devlet Başkanının gösterdiği duyarlılığı ve tepkiyi göstermesini beklemek hepimizin hakkıdır. Maalesef bizim ülkemiz, Cumhurbaşkanı, devlet görevlileri, siyasetçiler gerekli tepkiyi gösterdik ancak bakıyoruz bazı İslam ülkelerinin liderlerinden ses yok. Katar’a gösterdikleri tepkiyi İsrail’e göstermiyorlar. Onun için bütün İslam ülkelerinin orada yaşayan Müslümanların bütün bu olaylara bakarak bir değerlendirme yapması gerek. Siyonist, terörist İsrail devletine en üst düzeyde tepkimizi göstereceğiz ama bunu yaparken burada Türkiye Devleti vatandaşı olarak yaşayan Yahudi toplumunu, Musevileri, onların ibadethanelerini asla ve kesinlikle hedef almayacağız. Çünkü bizler, 1453’te İstanbul’u fethettiğinde bütün insanları inandıkları gibi yaşamaları konusunda serbest bırakan ve ‘bizim güvencemiz altındasınız.’ diyen Fatih Sultan Mehmet Han’ın torunlarıyız.”

Destici, daha sonra temsilciliğin açılışını yaptı, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.