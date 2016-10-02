BBP Genel Başkanı Destici:

SİVAS (AA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Darbeye kim karışmışsa en ağır cezayı alsın. Meclis’i bombalayan, özel harekatı bombalayan, vatandaşımızın üzerine kurşun sıkan idam edilsin.” dedi.

Destici, Sivas’ta partisinin Hafik İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde yaptığı açıklamada, Türkiye’de daha önce sadece PKK terörü olduğunu, buna şimdi de DAEŞ’in eklendiğini söyledi.

DAEŞ’in son dönemlerde Türkiye’de çok büyük terör eylemleri yaptığına dikkati çeken Mustafa Destici, “En son 15 Temmuz darbe gecesiyle bir de FETÖ çıktı. Türkiye’nin uğraştığı bir terör örgütü varken, şimdi 3 terör örgütü var. Bunlara DHKP-C ve TİKKO’yu eklemiyoruz. Yani taşeron olan, ara sıra eylem yapan örgütleri eklemiyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’nin terör belasından topyekun mücadeleyle kurtulacağını belirten Destici, memurların, belediyelerin ve dış güçlerin teröre desteğinin kesilmesi, bölge halkının da terörle mücadelede devletin yanında yer alması gerektiğini vurguladı.

PYD’nin Suriye’deki varlığının PKK’nın son bulmasında önemli bir engel olduğunu savunan Mustafa Destici, “Fırat’ın doğusu, batısı diye bir şey olmaz. Suriye’nin hiçbir noktasında PYD’nin varlığına müsaade edilmemeli. Çünkü orada PYD olduğu sürece PKK bitmez. Çünkü oradan buraya geçiyor, buradan oraya geçiyor.” ifadelerini kullandı.

Destici, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimine de değinerek, şunları kaydetti:

“Darbe oldu. Darbeyi hepimiz lanetliyoruz. Darbeye kim karışmışsa en ağır cezayı alsın. Meclis’i bombalayan, özel harekatı bombalayan, vatandaşımızın üzerine kurşun sıkan idam edilsin. Ben bunu bugün söylemiyorum. Darbenin 2’nci günü Meclis’in kapısında da söyledim. Aynı PKK’lılar gibi bizzat kurşun sıkan, burada bizim Adem’i, Enes’i şehit eden idam edilsin. Bunun başka yolu yok.”