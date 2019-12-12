BBP Genel Başkanı Destici, AA “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldı

ANKARA (AA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak oy verdi.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Destici, haber kategorisinde evlatlarına kavuşmak için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin portrelerini çeken Hasan Namlı'nın fotoğrafına oy verdi.

Diyarbakır annelerinin aylardır devam eden mücadelesini çok anlamlı bulan Destici, "Ben, bir kere daha buradaki aileleri, anneleri, babaları yürekten tebrik ediyorum. Sonuna kadar da mücadelelerinin yanındayız. Onlar, inşallah hepsi evlatlarına kavuşana kadar, daha doğrusu ne kadar teröre kurban edilen gencimiz kızlı erkekli varsa bunların hepsini kurtarana kadar bu mücadele sürecek. Bu mücadele de onların açtığı yeni bir çığır oldu. Onları da tebrik ediyorum." diye konuştu.

Yaşam kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın çektiği, Iğdır'da karlı havada okula gitmeye çalışan öğrencilerin yer aldığı "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafı seçen Destici, eğitimin önemine işaret etti.

Destici, kendisinin de geçmişte karda okula gidip geldiğini ve bunun zorluğunu bildiğini ifade ederek "Bir taraftan yürüme güçlüğü, bir taraftan belki yırtıcı hayvanlar çıkabilir endişesi, bütün bu duygularla o yürüyüş bana göre çok değerli. Eğitim için o mücadeleyi veriyorlar. Onun için o fotoğraf beni hem çok gerilere götürdü hem de o yavrularımızın mücadelesini çok takdir ettim." dedi.

Spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafını seçen Destici, futbolcuların Fransa galibiyetinden sonra asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe selam yollamasını çok anlamlı bulduğunu belirtti.

Destici, "Barış Pınarı ve diğer harekatlardaki şehitlerimizi bu vesileyle bir kere daha rahmetle anıyorum, yaralı gazilerimize Rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum ve kahramanlarımızın her daim yar ve yardımcısı olsun diyorum. Futbolcularımıza da milli takımımıza da desteklerinden ve bu anlamlı selamlarından dolayı bir kere daha şükranlarımı sunuyorum ve başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

AA'nın yılın fotoğraflarının çok büyük anlamları olduğunu aktaran Destici, foto muhabirlerini hem de kurumu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.