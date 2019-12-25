BBP Genel Başkanı Destici: “Doğu Akdeniz'deki adımlar bazı ülkeleri rahatsız etti”
ANKARA (AA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye'nin hem Suriye'nin kuzeydoğusunda başarıyla sürdürdüğü harekatlar hem de Doğu Akdeniz'de attığı adımlar bize hasmane tutumlar içerisinde olan ülkeleri rahatsız etmiştir." dedi.
Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü faaliyetlere ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonların milli bir politika olduğunu, bu sebeple herkesin devletin yanında durma mesuliyeti bulunduğunu söyledi.
Türkiye'ye karşı hasmane tutumlar içinde olan ülkelerin, Türkiye'nin haklı operasyonlarını kabul edemediğini vurgulayan Destici, şunları kaydetti:
"Türkiye'nin hem Suriye'nin kuzeydoğusunda başarıyla sürdürdüğü harekatlar hem de Doğu Akdeniz'de attığı adımlar bize hasmane tutumlar içerisinde olan ülkeleri rahatsız etmiştir. Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında 27 Kasım'da Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası yapması sonucunda Avrupa Birliği'nden yapılan 'Bu anlaşma üçüncü ülkeleri bağlamaz' açıklamasının hiçbir önemi yoktur. Avrupa Birliğinin bu açıklaması tutarsızdır. Doğu Akdeniz'de Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsrail'in yaptığı anlaşma AB tarafından kabul ediliyor ama Türkiye'nin, BM'nin tanıdığı Libya Hükümeti ile yapmış olduğu anlaşma kabul edilmiyor. Buradan açık açık söylüyorum. Bizimki sizi bağlamıyorsa sizinki bizi hiç bağlamıyor."
Destici, konuşmasının ardından gazetecilerin Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin sorusuna, "Bizim buradaki teklifimiz Kanal İstanbul Projesi'nin bütün yönleriyle halkımıza anlatılmasıdır. Milletimizin kara propagandaya esir olmaması lazım. Bu projenin finansmanı nereden sağlanacaktır? Bu projede amaç nedir? gibi soruların yanıtlarının düzgün bir şekilde millete açıklanması gerekir. Eğer bu proje iyi bir şekilde anlatılırsa, milletimizin Kanal İstanbul Projesi'nin yanında olacağına inanıyorum." karşılığını verdi.
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