BBP Genel Başkanı Destici'nin annesinin sağlık sorunu
26 Temmuz 2017 Çarşamba, 14:56
ESKİŞEHİR (AA) – Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Eskişehir’de tedavi gören 81 yaşındaki annesi Özgül Fahriye Destici, helikopter ambulansla Ankara’ya sevk edildi.
Destici, önceki gün solunum yetmezliği nedeniyle Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan annesini ziyaret etti.
Özgül Fahriye Destici, sağlık ekibinin kararı sonucu helikopter ambulansla Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.