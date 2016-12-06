Bebeklerine 15 Temmuz Şehitleri Panosundan isim seçebilecekler

Tokat Vicdan Hareketi Derneği ile Tokat Halk Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği göre Devlet Hastanesi doğumhanesinde 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılmış olduğu bir köşe oluşturuldu. Bu köşe doğruca vatandaşlar yeni doğan çocuklarına 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinden birisini koyabilecek. Bu sayede 15 Temmuz darbe girişimine karşısında canlarını ortaya koyarak şehit olan kahramanların isimleri yeni nesillere aktarılacak.

Tokat Millet Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Erşan, doğum salonu için bekleyen veya polikliniklere gelmiş olan, doğum için gelmiş olan vatandaşların ayrıca burada şehitlerimizi rahmetle anmaları, ayrıca de evlatları için onlara milletimizin kahraman evlatlarının isimlerini koyabilmeleri amacıyla bu köşeyi oluşturduklarını söyledi. Erşan, “Ola Ki bir Ömer Halis Demir şehit verdik ama on binlerce Ömer Halis Demir doğdu. Sonrasında bir fazla bebeğe onun ismi verilmiş oldu. Burada da tekrar aynı mantıkla, diğer şehitlerimizin isimlerinin yer almasını çok yerinde gördük” dedi.

Tokat Vicdan Hareketi Derneği Başkanı Mahmut Delen ise projenin önemine değinerek, “Dedik fakat böylece bir yerde olmalı ancak, bu işler pek şekilde yapılmalı ama hem insanların hayatlarında iz bırakabilmeli ayrıca de hoş bir öykü hediye edebilmeli. Millet ad verecekleri zaman çocuklarına, olur ya burada stresle işte gördüğünüz yerde dolaşırken; bu isimlere bakacaklar ve bir tanesini çocuklarına seçebilecekler. Seçtikleri zamanda üzerinden 15 yıl 20 sene sonra belki liselerde, üniversitelerde genç oldukları zamanlar veya kendileri de bir makama kavuştukları vakit diyecekler fakat; evet, Tokat Devlet Hastanesi’nde doğmuşum, doğarken annem babam buradan ismimi ilham alarak bana vermişler diyecekler. 15 Temmuz’u bitmiş sahiplenip o ruhu yeniden yaşatma imkanı bulacaklar” diye konuştu.

Vatandaşlar da uygulamadan hoşnut olduklarını açıklama ederek yeni bebeği olanların bu panodaki şehitlerin isimlerinden bebeğine ad seçme imkanı bulabileceğini kaydetti.

NURHAN İÇMEZ