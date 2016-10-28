Bedava bisiklet için başladığı sporda şampiyon oldu

KONYA (AA) – MUHAMMED BOZTEPE – Milli bisikletçi Batuhan Özgür, arkadaşlarının yönlendirmesiyle bedava bisiklet kazanmak için başladığı bu sporda, elde ettiği derecelerle dikkati çekiyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde 13 yaşındayken arkadaşlarıyla beraber bedava bisiklet alabilmek için sporcu seçmelerine katılan Batuhan, yeteneği keşfedilince takıma dahil edildi.

Daha sonra sıkı bir çalışmayla Alanya’daki takımından Konya Torku Şekerspor’a transfer olan 18 yaşındaki Batuhan, uluslararası yarışmalarda gösterdiği performans sonucu aldığı davetle, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Dünya Bisiklet Programı’nın 3 aylık kampına katıldı.

Ulusal ve uluslararası alanda madalyalar kazanan milli bisikletçi Batuhan, 2017’de nisan ayında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve ağustos ayında Norveç’te yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılarak başarı elde etmeyi hedefliyor.

Milli sporcu Batuhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011’de bisiklete başladığını söyledi.

Şu ana kadar katıldığı yarışlarda başarılı sonuçlar aldığını belirten Batuhan, “185 kişinin katıldığı Dünya Şampiyonası’nda 27. oldum. Belçika’da 33’üncüsü düzenlenen Karnaval Yarışı’nda altın madalya kazandım. Fransa’daki Grand Prix yarışında ikinci oldum. Yunanistan’da nisan ayında düzenlenen Balkan Veledrom Yarışı’nda ve Belçika UCI Turu’nda altın madalya elde ettim.” diye konuştu.

– “En iyi sporculardan birisiyim”

Batuhan, spora başladığı günden bu yana çok sıkı çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bisikleti kazandığım günden bu yana hayatım değişti. Şu anda Türkiye’deki en iyi sporculardan birisiyim. İnşallah bunu herkese göstermeyi hedefliyorum. Önümde Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ve Dünya Şampiyonası var. Oralarda da derece elde etmeyi istiyorum.”

Batuhan, iki kez dünya şampiyonu olan Slovak bisikletçi Peter Sagan gibi olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

– Antrenör Harmancı: “En büyük hedefimiz olimpiyatlar”

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün bisiklet antrenörü Fatih Harmancı, 3 yıldan beri Batuhan Özgür ile çalıştıklarını ve milli bisikletçinin performansı en yüksek sporculardan biri olduğunu ifade etti.

Batuhan’ın ileride daha başarılı olacağına inandığını aktaran Harmancı, “UCI Dünya Bisiklet Programı’nda kamp yapan ender sporcularımızdan birisi olan Batuhan, inşallah adından sıkça söz ettirecek. En büyük hedefimiz olimpiyatlar. 4 yıl içerisinde en iyi şekilde hazırlanıp, orada yer almak ve başarılı olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.