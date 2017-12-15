Bedelli askerlik çıkacak mı? Hükümetten bedelli askerlik için son açıklama
“Bedelli askerlik gündemimizde yok”
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlik konusunun şuan gündemlerinde olmadığını söyledi.
Bakan Canikli TBMM Genel Kurulu’nda Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü oturuma katıldı. Hükümet adına söz alan Canikli, gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Bedelli askerlik konusundaki soru işaretlerini ele alan Canikli, şu an gündemlerinde bedelli askerlik konusunun olmadığının altını çizdi. Türkiye’nin ciddi bir mücadele içinde olduğunu aktaran Canikli, “10 yıl, 5 yıl sonrasıyla ilgili bir şey söyleyemem ama öngörülebilir bir zaman dilimi içerisinde, yani şu an itibarıyla böyle bir düşüncemiz yok” diye konuştu.
Bedelli askerlik en son ne zaman çıktı?
Bedelli Askerlik – En son 2014 yılında gündeme gelen ve İlk olarak 35 bin Türk Lirası ödenmesi konuşulan bedelli askerlik uygulamasında bedel yapılan görüşmeler sonucunda 18 bin Türk Lirası’na düşürülmüştü. AK Parti tarafından verilen bu fırsatın yenisini bekleyen milyonlarca genç her gün bedelli umuduyla güne başlıyor.
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