Bedenini, tıp eğitimi için bağışladı

Konya’da yaşayan 75 yaşındaki Celil Özayvar, vefatının ardından bedenini eğitimde kullanılması nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesine bağışladı.

Daha önce bütün organlarını bağışlayan Celil Özayvar, bedenini de insanlığa hizmet için tıp eğitiminde kullanılmak üzere bağışlama kararı aldı. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, bedenini kadavra olarak tıp bilimine bağışlayan Celil Özayvar’ın bir birincil olma özelliği taşıdığını söyledi. Türkiye’nin organ bağışında bile Avrupa’nın fazla ardındaki olduğunu ve böyle bir dönemde Özayvar’ın bedenini kadavra olarak bağışlamasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Vatansev, “Tıp fakültelerinde anatomi eğitimi verilirken mutlaka canlı organizmaya gereksinim duyuluyor. Bu da kadavradan elde edilebiliyor. Öğrencinin, doktor olacak bireyin dokuyu, kası, kemiği ve vücudumuzda yer alan organları tanıyabilmesi açısından kadavranın temini büyük siklet talep ediyor. Kadavra elde edememek çok sık yaşanan bir sorun. Yeni açılan ve kadavrası olmayan tıp fakülteleri var. Şükür ki fakültemizde böyle bir can sıkıntısı çekmiyoruz. Kadavramız uzun senelerdir var. Fakat Celil Özayvar bedeniyle bize ilerde katkı sağlayacak” dedi.

Daha önce tüm organlarını bağışladığını belirten Celil Özayvar, insanlığa hizmet olması için bedenini de bağışladığını söyledi. Bu kararı severek aldığını ama sonrasında birkaç hastanede bağış yerine getirmek için uğraştığını ve kendisine muavin olamadıklarını söyleyen Özayvar, “Sağduyu vatandaşları bu üniteye davet ediyorum. Ben Meram Tıp Fakültesinde sonuca ulaştım. Böyle bedenini kusuruna bakmamak isteyenlere de sıhhat bürokrasisi refah sağlamalı, yol göstermeli” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Meram Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatansev, bedenini tıp eğitimi için bağışlayan Celil Özayvar’a teşekkür belgesini ibraz etti.